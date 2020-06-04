Лада седан, но не баклажан: краснодарец соорудил из авто огромного паука. ФАН-ТВ

Автоизобретатель из солнечного Краснодара «усовершенствовал» свою LADA Priora.

Житель Краснодара Ваган Микаелян, известный многим блогер под псевдонимом Vaga Adrenalin, давно занимается эпатажной реконструкцией отечественных автомобилей. В прошлом году автомеханик прославился тем, что на свою LADA Priora установил самодельные колеса 72-го радиуса. Машина стала похожа на огромную карету.

Все выдумки Ваган публикует на страничке в Instagram, где эксперименты с авто набирают большое количество просмотров и лайков.

В этот раз краснодарец решил приделать к машине железные «ноги», чтобы «приора» стала похожа на огромного паука. Эту идею парню подсказали подписчики его аккаунта.

Работы заняли два месяца и обошлись блогеру в 300 тысяч рублей. Для такой реконструкции пришлось снять не только колеса, но и двигатель, так кузов автомобиля стал намного легче.

Только вот двигаться на «паучьих лапах» авто не научился, ездит чудо-мобиль с помощью электромоторчика.

«Помогали и знакомые, и друзья помогали, в автосервисе кто работает у нас. Собрали. в принципе, вдвоем, металлоконструкции купили в магазине. Несколько переделок было, переделывали, и такой результат получился», — делится Ваган.

LADA-модификации автомеханик планирует продолжать и дальше.