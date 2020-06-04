Мексиканский политик случайно оголила грудь на государственном совещании

Москва, 4 июня. Неприятный случай произошел с 66-летней сенатором из Мексики Мартой Люсией Мичер Камареной. Политик забыла отключить камеру после государственного онлайн-совещания и случайно оголила грудь.

Женщина, завершив дистанционную встречу с коллегами, решила переодеться. Осознать то, что она забыла выключить камеру в сервисе Zoom, Мичер помогли участники совещания, которые написали ей личные сообщения.

После этого сенатор принесла извинения присутствующим на встрече, среди которых были и сотрудники СМИ. При этом Мичер призвала не стыдить женщин за подобные инциденты.

«Я не стыжусь, что случайно показала часть своей интимной составляющей. Я 66-летняя женщина, вскормившая грудью четырех детей», — сказала парламентарий.

Она также добавила, что гордится своим телом и заботится о нем. Многие политики и представители общественности поддержали Мичер, осудив распространителей скриншотов момента обнажения.

Ранее похожий случай произошел в Бразилии, где президент Жаир Болсонару проводил онлайн-совещание с представителями бизнеса. Групповой звонок также совершался посредством сервиса Zoom. В определенный момент глава государства увидел голого мужчину, который принимал душ, им оказался представитель предпринимательской организации. Курьез вызвал смех у бразильского лидера.