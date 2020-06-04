Манукян призвал защитить Рунет от американских интернет-гигантов, нарушающих законы РФ

Незаконный сбор персональных данных россиян иностранными интернет-корпорациями — очень серьезная опасность, подтверждающая необходимость защиты Рунета. Такое мнение Федеральному агентству новостей выказал эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты РФ, блогер Вадим Манукян.

Ранее ФАН сообщил, что американскому интернет-гиганту Google предъявлен коллективный иск в связи с обвинениями в незаконном сборе данных о частной жизни миллионов граждан. В связи с иском холдингу Alphabet, в который входит Google, грозит штраф в пять миллиардов долларов, сообщает Reuters.

В ходе расследования выяснилось, что американский интернет-гигант мог тайно и незаконно собирать информацию о пользователях при помощи сервисов Google Analytics и Google Ad Manager, а также других приложений, в том числе их мобильных версий. Google шпионил за пользователями даже тогда, когда они заходили в Интернет, используя режим анонимности.

За каждого пользователя, ставшего жертвой такого шпионажа, компания может заплатить по пять тысяч долларов штрафа. Общая сумма штрафных санкций в итоге может перевалить за пять миллиардов долларов. При этом сама коррупция Google считает иск необоснованным.

Что бы там ни говорили владельцы Google, эту корпорацию не в первый раз ловят на шпионаже за пользователями, отмечает Вадим Манукян.

«Нынешний иск к Google — серьезный «звоночек» для Рунета, — говорит блогер. — Сегодня всем очевидно, что многие западные интернет-компании, которые работают в том числе России, занимаются незаконным сбором данных. Вот только в США на таких гигантов, как Facebook и Google накладывают за это миллиардные штрафы, а мы с ними почему-то играем в демократию. Стараемся, чтобы о России никто, случаем, дурного слова не сказал, не обвинил нас в наступлении на свободу слова? Не поможет! — Запад всегда найдет к чему придраться».

Защита российского информационного пространства — очень серьезный вопрос, связанный с обеспечением нашего суверенитета, напоминает блогер.

«На самом деле Рунет уже давно пора очистить от американских компаний, которые не хотят соблюдать законодательство РФ. Напомню, западные соцсети и другие интернет-ресурсы раз за разом демонстративно саботируют закон о переносе в Россию серверов, на которых хранятся персональные с данные наших граждан. К чему это приводит, мы видим на примере дела против Google», — отмечает собеседник ФАН.

Этому пора положить конец, и возможности такие у России есть, уверен эксперт.

«Считаю, что сегодня пришло время государству заказать у отечественных IT-корпораций локальные площадки, которые станут полными аналогами существующих западных соцсетей. А потом, когда мы будем полностью готовы, просто дернуть рубильник и забыть, как о страшном сне, об этих рассадниках фейков, провокаций, экстремизма и терроризма!» — эмоционально резюмировал Вадим Манукян.

Ранее стало известно, что американская социальная сеть Facebook ввела функцию сбора личных данных для подтверждения, что действия в аккаунте совершаются его владельцем. За этой соцсетью водятся и другие серьезные грехи, например, незаконная цензура по идеологическим мотивам, от которой нередко страдают российские пользователи.

В незаконной цензуре замечен и Twitter, что привело к тому, что один из пострадавших — президент США Дональд Трамп — принял соответствующий указ, чтобы пресечь подобную практику. В России Twitter также неоднократно подвергался критике за идеологическую цензуру и отказ исполнять требования российского законодательства.