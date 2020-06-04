Возлюбленный Цывиной обнародовал последнюю переписку с актрисой

Москва, 4 июня. Российская актриса Ирина Цывина, которая скончалась на 56-м году жизни, предчувствовала свой трагический уход.

По неподтвержденным данным, причиной смерти стал сердечный приступ. Ирина Цывина запомнилась ролями в сериалах «Папины дочки», «Кадетство» и «Полицейский с Рублевки». Смерть звезды взбудоражила ее коллег и друзей. Многие не верили, что артистка скончалась по естественным причинам.

Не так давно возлюбленный артистки, ее коллега, Денис Сердюков обнародовал последнюю переписку с Ириной Цывиной. Судя по ее сообщениям, актриса предчувствовала свою смерть.

«Если я умру, ты хоть вспомнишь обо мне?» — написала она Денису Сердюкову.

Он всячески пытался успокаивать свою возлюбленную и обещал, что все будет хорошо, а о смерти говорить не нужно тем более. Цывина назвала своего избранника «дурачком» и заявила, что все-таки умрет раньше него. Затем они одновременно написали друг другу, что только Бог знает, когда они оба уйдут из жизни.

«Я сплю», — написала актриса в ответ на теплое поздравление Дениса Сердюкова.

Он признался, что это сообщение стало последним и оно было крайне сухим и нетипичным.

Ранее сын Цывиной Евгений Благонравов рассказал, что предчувствовал смерть своей родительницы. По словам мужчины, 18 апреля он никак не мог уйти на работу. Что-то постоянно тянуло его к матери. Когда он вернулся домой, то обнаружил Цывину мертвой.