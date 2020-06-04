В России появится новый правовой режим для долгосрочного пребывания иностранцев

Москва, 4 июня. Министерство внутренних дел планирует разработать новый правовой режим для долгосрочного нахождения иностранных граждан на территории России. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Как уточнили специалисты, ожидается создание нового правового режима для долгосрочного пребывания иностранных граждан в России. Как пишет ТАСС, кроме того, должна произойти модернизация механизмов регулирования трудовой миграции.

«Нужно решить вопрос обеспечения безопасности и правопорядка в миграционной сфере, а также комплексная информатизация системы государственного управления в сфере миграции», — уточнили в МВД.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение об открытии российских границ для иностранцев пока не принято на высшем уровне.

При этом он обратил внимание, что на официальных гостей торжества в честь 75-летия Победы режим закрытых границ не распространяется. Напомним, Россия закрыла границы в качестве одной из мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. По этой же причине в стране были отменены все спортивные мероприятия, политические и экономические форумы.

Из-за сложной эпидемиологической обстановки президент РФ Владимир Путин заявил, что парад Победы, посвященный 75-летию победы в Великой Отечественной войне, будет перенесен. 26 мая глава государства объявил, что он состоится 24 июня.