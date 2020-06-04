ЦИК мониторит готовность регионов к проведению общероссийского голосования

Москва, 4 июня. Специалисты Центральной избирательной комиссии находятся в постоянном контакте с эпидемиологами и оценивают готовность регионов к проведению общероссийского голосования по поправкам в конституцию. Об этом на брифинге рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля ответил на вопрос журналистов, как пройдет голосование в регионах, которые пока не готовы смягчать ограничения, введенные в связи с эпидемией коронавируса.

«Ситуация мониторится во всех регионах. До голосования еще месяц, это значительный срок. Сейчас ситуация на плато, демонстрирует сокращение темпов распространения заболевания. Сейчас мы не предвидим проблем. <…> Наш ЦИК находится в постоянном контакте с эпидемиологами», — пояснил Песков.

Ранее ЦИК сообщал, что на избирательных участках будут обеспечены необходимые меры безопасности. Пункты оборудуют специальными местами для дезинфекции рук и проверки температуры тела. Кроме того, участки будут принимать ограниченное количество избирателей, чтобы обеспечить соблюдение социальной дистанции.

Голосование по поправкам в конституцию пройдет 1 июля. Изменения основного закона затронут массу сфер, в том числе укрепят социальные права граждан и дополнительно защитят историческое наследие.