Новый сервис поможет выпускникам подготовиться к ЕГЭ

Москва, 4 июня. Раздел для учеников 11 классов «В помощь выпускнику — 2020» появился на портале «Школа большого города». Школьникам теперь станет проще подготовиться к сдаче ЕГЭ, рассказала 4 июня замглавы мэрии Москвы Анастасия Ракова, сообщает пресс-служба ведомства.

Чиновница напомнила, что Единый государственный экзамен является значимым этапом для российской молодежи. Выпускники в нынешнем году находятся в особых условиях из-за эпидемии коронавируса и дистанционного обучения. Школьники с достоинством проходят этот период, считает Ракова.

«Для того, чтобы выпускники не тратили драгоценное время на поиски нужных материалов, мы создали специальный онлайн-ресурс «В помощь выпускнику — 2020» на портале «Школа большого города», — рассказала замглавы.

Новый раздел содержит объемный массив полезной информации, которая позволит качественно подготовиться к сдаче ЕГЭ. К тому же, школьникам не надо тратить время на «серфинг» по ресурсам и поиск необходимых данных.

Раздел также дает выпускнику возможность потренироваться заполнять бланки ЕГЭ, получить ответы и советы членов предметных комиссий. Подборка рекомендаций психологов поможет школьникам справиться со стрессом и получить максимальные результаты по итогам сдачи ЕГЭ.

Ресурс доступен школьникам всех регионов России.

Сдача экзамена назначена на 3 июля. В Москве его будут сдавать те школьники, которые в 2020 году намерены поступать в университеты.