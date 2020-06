Семенович показала фанатам свою естественную красоту без «надменного налета сексуальности»

Вот такая я без фильтров , совершенно натуральная и честная с вами. Даже цвет волос уже почти свой , родной ???? Я давно уже не помню себя такой натуральной и своей , в 23 года я попала в группу Блестящие и понеслось ???? Блестки, яркий мейк, рыжая копна волос, высокие шпильки и только дома я могла опять стать собой, сняв с себя надменный налёт сексуальности и смыть следы пафоса. Эти три месяца самоизоляции для меня стали настоящей перезагрузкой . Меня посещали разные мысли : иногда даже хотелось все бросить и начать сначала , взять и полностью поменять профессию ! Я это сделала в 2002 году , когда из фигуристки превратилась в ведущую на телевиденье! А в каких ещё профессиях , вы меня видите ( кроме шоубизнеса)?????????#натурель #нетфильтров #учительница #сменаимиджа #домашняяаня #мысливслух????

