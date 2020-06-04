Семенович показала фанатам свою естественную красоту без «надменного налета сексуальности»

Москва, 4 июня. Экс-солистка группы «Блестящие» Анна Семенович показала фанатам свою естественную красоту и призналась, что во время самоизоляции задумывалась над кардинальной сменой деятельности. Поклонники оценили внешность звезды и рассказали, кем видят ее после сцены.
«Вот такая я без фильтров, совершенно натуральная и честная с вами. Даже цвет волос уже почти свой, родной. Я давно уже не помню себя такой натуральной и своей. В 23 года я попала в группу «Блестящие», и понеслось: блестки, яркий мейк, рыжая копна волос, высокие шпильки, и только дома я могла опять стать собой, сняв с себя надменный налет сексуальности, и смыть следы пафоса», — разоткровенничалась звезда в посте в своем Instagram.
Семенович рассказала, что в период вынужденной изоляции неоднократно хотела «взять и полностью поменять профессию», как в 2002 году, когда из фигуристки она переквалифицировалась в певицу.
«А в каких еще профессиях вы меня видите (кроме шоу-бизнеса)?» — спросила она у подписчиков.
Вот такая я без фильтров , совершенно натуральная и честная с вами. Даже цвет волос уже почти свой , родной ???? Я давно уже не помню себя такой натуральной и своей , в 23 года я попала в группу Блестящие и понеслось ???? Блестки, яркий мейк, рыжая копна волос, высокие шпильки и только дома я могла опять стать собой, сняв с себя надменный налёт сексуальности и смыть следы пафоса. Эти три месяца самоизоляции для меня стали настоящей перезагрузкой . Меня посещали разные мысли : иногда даже хотелось все бросить и начать сначала , взять и полностью поменять профессию ! Я это сделала в 2002 году , когда из фигуристки превратилась в ведущую на телевиденье! А в каких ещё профессиях , вы меня видите ( кроме шоубизнеса)?????????#натурель #нетфильтров #учительница #сменаимиджа #домашняяаня #мысливслух????
Многие написали, что исполнительнице давно пора стать матерью, другие увидели в Семенович ресторатора или дизайнера одежды, а кто-то — интервьюера.
«Анечка, прости за назойливость, просто очень желаю тебе попробовать себя в роли мамочки… Роди уже ребенка», — призвала kuznatalie8.
«Ресторатором или дизайнером одежды», — написала anna.m.lazareva.
«Может, роль ведущей, журналиста, корреспондента, уж очень приятный голос и правильно поставленная речь», — выразила мнение sandra_miha.
«Вам бы пошло [работать] продавцом одежды», — заявила. zaykovskaya.v.a.
Однако были и те, кто проигнорировал вопрос знаменитости и высказался о ее внешности.
«На мою тетю похожа», — заметил пользователь f_ckin_loser.
«Да, щечки пропали куда-то. Вы молодец!!» — оценила похудевшую певицу galina2802sol.
«Сколько вы сбросили за эти дни?!» — поразилась svetik_791.
«Аня, блондинкой лучше…» — указала tata51790.
То, что певица действительно стала выглядеть стройнее, заметили самые внимательные фанаты. Ранее Семенович говорила, что намерена похудеть на 5 кг не только для улучшения форм, но и для настроения. Способ для этого она выбрала весьма радикальный — голодание, напоминает портал «Утро.ру».