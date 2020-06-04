Минобороны поставит в новый медцентр в Воронеже 3,5 тыс. единиц оборудования

Москва, 4 июня. Свыше 3,5 тысячи единиц оборудования получит многопрофильный медицинский центр в Воронеже, который строит Минобороны РФ. Об этом сообщили в военном ведомстве.

«В многофункциональный медицинский центр, возводимый Минобороны России в Воронеже, будет поставлено свыше 3,5 тысячи единиц медицинской техники и специального оборудования», — сказали в министерстве.

Новый медцентр будет оборудован компьютерным томографом, аппаратами УЗИ, медицинской техникой для анестезиологии и эндоскопии, а также аппаратами искусственной вентиляции легких.

«На сегодняшний день уже произведена поставка 1,2 тысячи единиц медицинского оснащения, в том числе функциональные медицинские кровати, лабораторные приборы, увлажнители кислорода, медицинские консоли и прочее», — пояснили в министерстве.

В ведомстве добавили, что строительные работы ведутся в круглосуточном режиме. Около 1,4 тысячи рабочих и 80 единиц специальной техники задействованы в возведении госпиталя.

В четверг, 4 июня, строительную площадку посетил замминистра обороны Тимур Иванов, который проинспектировал ход строительства. Контроль работ ведется круглосуточно в том числе через Национальный центр управления обороной Российской Федерации.