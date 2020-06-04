Васильева использует схему Навального для незаконного сбора персональных данных россиян

«Альянс врачей» Анастасии Васильевой запустил интерактивную карту для жалоб медицинских работников и пациентов, однако это может оказаться очередной мошеннической схемой, так как сбор информации осуществляется с нарушениями закона об обработке персональных данных.

Внимание к деталям

На официальном сайте профсоюза соратницы блогера Алексея Навального 20 мая начала работать «уникальная система связи между сотрудниками больниц, обществом и властью». Отмечается, что на специальной интерактивной карте России в режиме реального времени будут отражаться не только проблемы медицинских работников, но и результаты их решения.

В списке возможных проблем указаны, в частности, нехватка средств индивидуальной защиты и оборудования, невыплаты денежных надбавок за работу с коронавирусом, гибель медицинского работника от COVID-19, а также отсутствие регулярного тестирования персонала. Чтобы оставить жалобу на сайте «Альянса врачей», медработнику или пациенту необходимо заполнить специальную форму, в которой предстоит указать персональные данные.

На первый взгляд ничего странного в размещенной на сайте профсоюза форме нет, однако при более детальном рассмотрении становится очевидно, что Анастасия Васильева вновь не уделила должного внимания организационным моментам.

Заезженная пластинка

Так, на портале «Альянса врачей» отсутствует раздел с политикой конфиденциальности, который является обязательным согласно федеральному закону «О персональных данных». Как уточняется в тексте ФЗ, «оператор обязан обеспечить неограниченный доступ к документу, определяющему его политику в отношении обработки персональных данных, к сведениям о реализуемых требованиях к защите персональных данных».

Таким образом, профсоюз Васильевой осуществляет сбор сведений о российских гражданах в нарушение законодательства. Как уточняется в ст. 13.11 КоАП РФ («Нарушение законодательства Российской Федерации в области персональных данных»), это может повлечь за собой штрафные санкции в размере до 30 тысяч рублей.

Примечательно, что «Альянс врачей» уже не в первый раз нарушает закон о персональных данных, игнорируя выполнение необходимых для сбора информации требований.

На сайте профсоюза имеется и другая форма, предназначенная для сбора персональных данных россиян. Заполнив все указанные графы, медицинский сотрудник может вступить в «Альянс врачей», предоставив при этом свое согласие на обработку личной информации.

Однако для осуществления сбора персональных данных физическое или юридическое лицо обязано зарегистрироваться в реестре Роскомнадзора в качестве оператора. Согласно сведениям, имеющимся на официальном сайте РКН, «Альянс врачей» такую регистрацию не проходил.

Все дороги ведут к Навальному

Такое грубое пренебрежение законодательством со стороны профсоюза Анастасии Васильевой может свидетельствовать о намеренных нарушениях, совершаемых в целях реализации очередной мошеннической схемы.

Напомним, глава «Альянса врачей» является сторонницей и протеже главы признанного иностранным агентом «Фонда борьбы с коррупцией» Алексея Навального, у которого уже есть богатый опыт в разного рода махинациях.

В частности, ранее блогер использовал свой проект «Умное голосование» для сбора персональных данных россиян и последующего составления специальной базы. Эту информацию, вероятно, Навальный мог использовать не только для привлечения граждан к незаконным акциям, но и для личного обогащения за их счет.

Вполне возможно, что главный «антикоррупционер» страны решил вновь провернуть старую мошенническую схему, но теперь с помощью верной помощницы и ее «Альянса врачей», прикрываясь при этом непростой ситуацией с коронавирусом и якобы заботой о медработниках.