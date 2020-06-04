Песков призвал ориентироваться на данные эпидемиологов в ситуации с COVID-19

Москва, 4 июня. Прогнозировать возвращение к нормальной жизни после окончания эпидемии коронавируса можно только на основе данных эпидемиологов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Таким образом представитель Кремля прокомментировал прогноз мэра Москвы Сергея Собянина по возвращению к нормальной жизни.

«Этой информацией обладает Сергей Семенович [Собянин] применительно к Москве. Применительно к стране специалисты констатируют положительную динамику», — сказал он журналистам.

Песков добавил, что говорить о возвращении жизни в прежнее русло нужно осторожно, с какими-то долгосрочными прогнозами пока робко выступают даже специалисты.

Ранее Собянин заявил, что столица сможет вернуться к прежнему образу жизни через год, передает «Вечерняя Москва». Он отметил, что в медицинских масках москвичам придется ходить до тех пор, пока не будет организована массовая вакцинация от коронавируса, которая, по оценкам экспертов, может пройти от октября до февраля следующего года. Градоначальник выразил надежду, что первые большие партии вакцины будут получены в октябре.

С 1 июня в Москве начался новый этап смягчения ограничительных мер. В частности, в городе возобновили работу многие предприятия торговли и сферы услуг, а жители получили разрешение выходить на прогулки, но с ограничениями.

Послабление карантинных мер началось и во многих других российских субъектах. 1 июня премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил, что процесс снятия ограничений начался в 19 регионах страны, а еще в 25 субъектах готовятся к отмене режима самоизоляции.