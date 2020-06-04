Путин распорядился установить причины ЧП в Норильске

Москва. 4 июня. Президент РФ Владимир Путин обратил внимание на расходящиеся данные, которые ему предоставили МЧС, глава Красноярского края Усс и менеджмент Норильско-Таймырская энергетической компании, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президент дал поручение органам, чтобы они установили истину. Сейчас эти работы производятся», — подчеркнул представитель Кремля.

Напомним, по факту экологической катастрофы в Норильске было возбуждено два уголовных дела. Одно из них — о халатности, второе расследуется по статьям о порче земли, нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ и загрязнении вод.