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Путин распорядился установить причины ЧП в Норильске

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Путин распорядился установить причины ЧП в НорильскеМосква. 4 июня. Президент РФ Владимир Путин обратил внимание на расходящиеся данные, которые ему предоставили МЧС, глава Красноярского края Усс и менеджмент Норильско-Таймырская энергетической компании, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. 

«Президент дал поручение органам, чтобы они установили истину. Сейчас эти работы производятся», — подчеркнул представитель Кремля. 

Напомним, по факту экологической катастрофы в Норильске было возбуждено два уголовных дела. Одно из них — о халатности, второе расследуется по статьям о порче земли, нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ и загрязнении вод.

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