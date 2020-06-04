Корнилов оценил последствия принятия Киевом условий новой кредитной программы МВФ

Для украинских политиков правило «после нас хоть потоп» всегда было главенствующим в их системе ценностей. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов.

Так эксперт прокомментировал речь главы фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давида Арахамии, в которой тот назвал условия Международного валютного фонда по новой кредитной программе неприемлемыми для Украины. По его словам, в проекте меморандума МВФ есть «такие вещи, которые будут негативно восприняты как обществом, так и парламентом».

«Текст этого меморандума, напомню, готовился втайне. И теперь, после его подписания и публикации, он шокировал буквально всех, поскольку содержал вещи, во многом противоречащие тому, что еще совсем недавно говорил [президент Украины Владимир] Зеленский, — сказал Корнилов. — В частности, глава государства пару недель назад заявлял о недопустимости закрытия больниц, а в документе от МВФ как раз говорится о необходимости этой меры».

Примерно так же международный кредитор прошелся и по образовательным учреждениям, продолжил политолог. Меморандум провозглашает проведение их «оптимизации» (то есть сокращения количества), в то время как президент страны буквально на днях в одном из регионов заявлял, что собирается открыть по пять новых школ в каждом его районе.

«Так что вскрывшийся текст соглашения действительно вызвал бурю возмущения в народе, — отметил эксперт. — Однако что собирается делать Арахамия, известно только ему, поскольку Киев уже согласился на все «неприемлемые» требования МВФ и украинское правительство вот-вот ждет транша в 2 миллиарда долларов».

По всей видимости, делает вывод собеседник ФАН, Украина решила поиграть в свою излюбленную игру: пообещать Западу, что она согласна на его условия, дождаться денег и отказаться выполнять взятые на себя обязательства. Но МВФ, добавляет Корнилов, за последние годы сильно поменял свою политику, и если Арахамия думает, что конфликт с фондом пройдет для его страны бесследно, то он сильно ошибается. Что же касается анонсированных политиком «жестких переговоров» по сути меморандума, то они, отмечает политолог, уже давно ведутся — только твердость в них проявляет отнюдь не украинское правительство.

«Это Международный валютный фонд ведет «жесткие переговоры», а Киев во всем с ним соглашается и принимает нужные законы (которые на практике только вредят стране!) еще до выделения денег, — напомнил эксперт. — Разумеется, все эти кредиты — кабала. Заметьте, это признают даже те, кто их клянчит: в частности, не так давно об этом заявлял теперь уже бывший премьер-министр Владимир Гройсман».

Однако деньги от МВФ украинские государственные деятели все равно берут. По мнению собеседника ФАН, они считают, что унижения и отдаленная перспектива расплаты пугают их меньше, чем вызовы, которые стоят перед страной сейчас.