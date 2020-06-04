СК РФ возбудил дело о халатности после разлива топлива в Норильске

Москва, 4 июня. Уголовное дело о халатности было возбуждено из-за несвоевременного информирования о ЧП в Норильске, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

По ее словам, сейчас следователи продолжают устанавливать всех лиц, причастных к экологическому бедствию лиц. Произведены выемки документов, носителей информации с записями телефонных переговоров сотрудников, ответственных за оперативное информирование, а также журналов фиксирования переговоров по факту чрезвычайного происшествия.

Петренко добавила, что СК РФ также продолжает расследовать дело, возбужденное по статье 254 (порча земли), статье 246 (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ) и статье 250 УК РФ (загрязнение вод). В рамках расследования был задержан один подозреваемый — это начальника котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 АО «НТЭК» Вячеслава Старостина. От дачи показаний он отказался. Сегодня следствие ходатайствует о его аресте.

Напомним, ЧП на территории ТЭЦ-3 АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» произошло 29 мая. В результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара, разлилось около 20 тысяч тонн нефтепродуктов. Топливо попало в грунт и водные объекты в районе Надежинского металлургического завода ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель».