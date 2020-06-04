Украинский политолог объяснил, почему Киев больше не нужен Евросоюзу

В Брюсселе понимают, что на Украине низкие социальные стандарты, засилье олигархических кланов и низкий уровень демократии; Киев не примут в европейскую семью. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал украинский политолог, координатор запрещенного в стране объединения «Боротьба» Евгений Голышкин.

Вступить в ЕС

Украина не имеет временных рамок относительно возможного вступления в Европейский союз, она могла бы хоть завтра это сделать. Такое утверждение сделал руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак.

«У нас нет временных границ для вступления Украины в ЕС. Мы могли бы вступить и завтра», — сказал он.

Европа не примет Украину

Как отметил Евгений Голышкин, между желанием украинских властей и европейской бюрократией — пропасть. У Украины имеются территориальные проблемы, а также тлеющий с различной интенсивностью военный конфликт.

«Также извечные коррупционные скандалы никак не являются аргументом для вступления ЕС. В Брюсселе понимают, что на Украине низкие социальные стандарты, засилье олигархических кланов и низкий уровень демократии. Поэтому заявление Ермака обычный популизм и ничего более. Европа не будет принимать в свою цивилизованную семью территорию с подобными проблемами. Возможно, такое заявление — сигнал для получения финансовой помощи, чтобы Европа в случае чего откупилась», — пояснил Евгений Голышкин.

По мнению украинского политолога, Украина пока Евросоюзу точно не нужна.

Украинская идея

По мнению политолога Андрей Иванова, Украина никогда не вступит в Евросоюз. Это знают все. Бывший президент Украины Петр Порошенко использовал эту тему для удержания власти, но под конец срока фактически признал, что перспектив евроинтеграции нет.

«И вот теперь уже в команде действующего президента Владимира Зеленского начинают крутить эту старую шарманку. Это говорит лишь о том, что никаких новых идей не найдено. Но в украинском обществе это не может вызвать ничего кроме озлобленности. Если в 2014 году евроинтеграция была чуть ли не национальной идеей, то сейчас существует только усталость от происходящего», — пояснил Андрей Иванов.

По мнению эксперта, Владимира Зеленского и избрали как человека, который может поменять курс, предложить не абстрактные идеи, а более конкретный план экономического развития. Но этого не произошло.

«Не остается ничего, как повторять старые мантры о каком-то вступлении в Евросоюз. Это не просто кризис, а доведение самой идеи украинской государственности до абсурда», — заключил Андрей Иванов.

На Украине 21 февраля прошлого года вступил в силу закон, который закрепил в конституции курс страны в Европейский союз и Североатлантический альянс. В преамбуле основного закона утверждена формулировка о «европейской идентичности украинского народа и необратимости европейского и евроатлантического курса Украины».

Ранее ФАН приводило мнение, согласно которому и Соединенным Штатам Украина не нужна. Киев осознал, что его проблемы перестают интересовать международное сообщество.