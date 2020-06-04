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Украинский политолог объяснил, почему Киев больше не нужен Евросоюзу

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Украинский политолог объяснил, почему Киев больше не нужен Евросоюзу

В Брюсселе понимают, что на Украине низкие социальные стандарты, засилье олигархических кланов и низкий уровень демократии; Киев не примут в европейскую семью. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал украинский политолог, координатор запрещенного в стране объединения «Боротьба» Евгений Голышкин.

Вступить в ЕС

Украина не имеет временных рамок относительно возможного вступления в Европейский союз, она могла бы хоть завтра это сделать. Такое утверждение сделал руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак.

«У нас нет временных границ для вступления Украины в ЕС. Мы могли бы вступить и завтра», — сказал он.

Европа не примет Украину

Как отметил Евгений Голышкин, между желанием украинских властей и европейской бюрократией — пропасть. У Украины имеются территориальные проблемы, а также тлеющий с различной интенсивностью военный конфликт.

«Также извечные коррупционные скандалы никак не являются аргументом для вступления ЕС. В Брюсселе понимают, что на Украине низкие социальные стандарты, засилье олигархических кланов и низкий уровень демократии. Поэтому заявление Ермака обычный популизм и ничего более. Европа не будет принимать в свою цивилизованную семью территорию с подобными проблемами. Возможно, такое заявление — сигнал для получения финансовой помощи, чтобы Европа в случае чего откупилась», — пояснил Евгений Голышкин.

Украинский политолог объяснил, почему Киев больше не нужен Евросоюзу

По мнению украинского политолога, Украина пока Евросоюзу точно не нужна.

Украинская идея

По мнению политолога Андрей Иванова, Украина никогда не вступит в Евросоюз. Это знают все. Бывший президент Украины Петр Порошенко использовал эту тему для удержания власти, но под конец срока фактически признал, что перспектив евроинтеграции нет.

«И вот теперь уже в команде действующего президента Владимира Зеленского начинают крутить эту старую шарманку. Это говорит лишь о том, что никаких новых идей не найдено. Но в украинском обществе это не может вызвать ничего кроме озлобленности. Если в 2014 году евроинтеграция была чуть ли не национальной идеей, то сейчас существует только усталость от происходящего», — пояснил Андрей Иванов.

Украинский политолог объяснил, почему Киев больше не нужен Евросоюзу

По мнению эксперта, Владимира Зеленского и избрали как человека, который может поменять курс, предложить не абстрактные идеи, а более конкретный план экономического развития. Но этого не произошло.

«Не остается ничего, как повторять старые мантры о каком-то вступлении в Евросоюз. Это не просто кризис, а доведение самой идеи украинской государственности до абсурда», — заключил Андрей Иванов.

На Украине 21 февраля прошлого года вступил в силу закон, который закрепил в конституции курс страны в Европейский союз и Североатлантический альянс. В преамбуле основного закона утверждена формулировка о «европейской идентичности украинского народа и необратимости европейского и евроатлантического курса Украины».

Ранее ФАН приводило мнение, согласно которому и Соединенным Штатам Украина не нужна. Киев осознал, что его проблемы перестают интересовать международное сообщество.

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