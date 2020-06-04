Лукашенко назначил новым премьером Белоруссии главу Госкомвоенпрома

Минск, 4 июня. Лидер Белоруссии Александр Лукашенко назначил новым премьер-министром страны председателя Государственного военно-промышленного комитета Романа Головченко. Ранее средства массовой информации писали, что белорусский президент отправил в отставку правительство вместе с премьером Сергеем Румасом.

Как пишет издание «Белта», накануне Лукашенко побеседовал с Головченко. Ему было доложено о состоянии дел на подведомственных предприятиях и организациях Госкомвоенпрома, а также о перспективных направлениях развития.

Политолог, эксперт фонда «Народная дипломатия» Кирилл Аверьянов-Минский считает, что отставка правительства Белоруссии, произведенная президентом страны Александром Лукашенко, это не сенсация, а демонстративный жест в рамках предвыборной кампании государственного лидера.

По мнению политолога, Лукашенко принял такое решение, чтобы «взбодрить белорусское общество перед выборами и внушить ему какие-то надежды».

Эксперт уверен, что ситуация в Белоруссии от отставки кабина «никак принципиально не изменится».

Ранее стало известно, что Лукашенко распустил правительство республики за два месяца до президентских выборов. Он заявил, что из кабмина должны быть направлены на другую работу только те политики, которые не справляются с объемом работы в период экономического кризиса. Конкретные имена при этом называть не стал.