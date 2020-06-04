Профессор МГИМО рассказал, почему Россия не сбивает израильские ракеты в Сирии

Санкт-Петербург, 4 июня. Заведующий отделом европейской безопасности Института Европы РАН, профессор МГИМО Дмитрий Данилов ответил на вопрос, почему российские ПВО не сбивают израильские ракеты в Сирии.

По его словам, с технической стороны в этом проблем нет, однако Россия рассматривает и Сирию, и Израиль как партнеров в рамках ближневосточного урегулирования.

«Речь не идет о том, что мы делим Сирию и Израиль на партнеров или союзников и противников. Для нас Израиль является таким же партнером в сфере международных отношений, в том числе и в рамках ближневосточного урегулирования, как и Сирия. В этом смысле да, мы попадаем в известный капкан, когда очень сложно реагировать на те или иные действия со стороны Израиля. Но он в этом отношении не может рассматриваться как военный противник России. Поэтому возможности военного парирования ракетных ударов по Сирии со стороны Израиля достаточно ограничены именно по политическим причинам», — заявил заведующий отделом европейской безопасности Института Европы РАН.

При этом на уточняющий вопрос: «То есть мы можем, но не хотим?» он ответил: «Да».

Беседа проходила в медиацентре «Патриот» 3 июня, обсуждалась тема «Защитники» Европы — угроза миру. Зачем НАТО проводит новые учения в условиях эпидемии?».

Заметим, что в западных СМИ и социальных сетях регулярно публикуется информация о некоем подавляющем техническом превосходстве израильского оружия, которое якобы и не позволяет российским ПВО уничтожать ракеты и самолеты, стоящие на вооружении этого государства.