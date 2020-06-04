Судебные приставы взыщут с Facebook и Twitter 4 млн рублей

Москва, 4 июня. Российские судебные приставы завели дела о принудительном взыскании с Facebook и Twitter назначенных судом штрафов в размере 4 миллионов рублей за отказ локализовать данные пользователей соцсетей из РФ на территории России. Об этом свидетельствует информация Банка данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Согласно документам, процедуру будут проводить сотрудники Управления по исполнению особо важных исполнительных производств ФССП.

Взыскания западные компании получили за отказ локализовать данные пользователей соцсетей на территории России в установленный срок.

Facebook и Twitter нарушили российское законодательство в ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ, и 31 января Роскомнадзор возбудил в отношении платформ административное дело. Первым штраф получил Twitter, затем Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал и Facebook.

В Роскомнадзоре подчеркивали, что штраф не освобождает американские компании от требования локализовать данные пользователей в России. В ведомстве также заявили о готовности к конструктивному диалогу с нарушителями по вопросу выполнения норм российского законодательства о персональных данных.

Многие эксперты неоднократно отмечали, что РФ следует начать вести более жесткую политику в отношении западных компаний, которые систематически нарушают ее законы.

В частности, глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич призывал Роскомнадзор обратиться в суд с исками на социальные сети Facebook, Twitter и видеохостинг YouTube, а также внести компании в «Реестр нарушителей прав субъектов персональных данных».