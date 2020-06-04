Эколог объяснил, почему нельзя медлить с ликвидацией разлива топлива в Норильске

Норильск, 4 июня. На месте аварии на ТЭЦ-3 и разлива нефтепродуктов в Норильске продолжаются работы по ликвидации ЧС. Эксперт Общероссийского движения «Сильная Россия» по вопросам экологии Дмитрий Березуцкий рассказал Федеральному агентству новостей, чем грозит катастрофа в Красноярском крае и как скажется на экологии региона.

Напомним, после ЧП на ТЭЦ-3 днище цистерны с топливом повредилось, из емкости вылилось порядка 20 тысяч тонн дизельного топлива, часть его попала в местный ручей и речку Амбарная.

«Вся эта масса еще продолжает дрейфовать, а допускать этого нельзя, — объяснил эколог. — Мазут, который осядет на дно, станет на очень длительное время источником вторичного загрязнения, а значит, на долгий период экологическая ситуация в регионе будет испорчена».

Ранее глава МЧС Евгений Зиничев заявил, что собрать и утилизировать нефтепродукты надо в кратчайшие сроки. Также он настоял на введении чрезвычайной ситуации федерального уровня на территории городского округа Норильск и Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края. Предложение поддержал президент РФ Владимир Путин.

«Абсолютно правильно объявлен режим ЧС, — сказал ФАН Дмитрий Березуцкий. — Огромный объем разлива скрыть не удалось, хотя обычно это скрывается, и событие вызвало общественный резонанс. Теперь для локализации и быстрого его извлечения должны быть привлечены специалисты, иначе это растянется на долгое время. Но надо понимать, что эта технология совсем не дешевая, и, я думаю, создастся прецедент, когда все-таки будет найден виновник, который и станет платить за все это мероприятие».

Добавим, что накануне в Норильске был задержан начальник цеха ТЭЦ-3 по делу об утечке нефтепродуктов. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил охраны окружающей среды при проведении работ.

Также проверка Росприроднадзора в Норильске в течение 20 дней должна выявить виновных в аварии.