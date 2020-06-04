Малькевич призвал подать коллективный иск в суд на Google за нарушение законодательства РФ

Москва, 4 июня. Глава комиссии по СМИ Общественной палаты РФ и Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич призвал подать коллективный иск в суд на американскую корпорацию Google за нарушение российского законодательства.

Александр Малькевич напомнил, что платформа YouTube удалила аккаунты ряда российских СМИ — News Front, Anna News и «Крым-24». Этот вопрос подробно обсудили на заседании рабочей группы ОП РФ по защите прав пользователей в Интернете, развитию и обеспечению его безопасности. Оно прошло 27 мая в онлайн-режиме.

«Тогда мы вспомнили и ряд других инцидентов, когда по неизвестным причинам YouTube блокировал аккаунты и других российских СМИ, в том числе Федерального агентства новостей», — напомнил Малькевич в своем Telegram-канале.

Как рассказал глава ФЗНЦ, у него на руках есть ответ Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ от американской корпорации Google.

«Там дословно написано следующее: «Google обязан соблюдать все применимое законодательство США о санкциях и о торговых ограничениях. Доступ к YouTube-каналу Федерального агентства новостей был ограничен в связи с внесением Министерством финансов США издания в SDN», — процитировал Александр Малькевич.

Он сделал ряд предложений в связи со сложившейся ситуацией. По его словам, впервые крупнейшая частная американская компания призналась, что действует согласно законодательству своей страны. Таким образом, блокировку по непонятным причинам российских СМИ можно объяснить тем, что они включены в санкционные списки, а «все частные компании должны обязательно сносить и «банить» их ресурсы на своих платформах». Этому есть официальное подтверждение, констатировал Малькевич.

Глава ФЗНЦ поинтересовался, почему блокировке подверглись News Front, Anna News и «Крым-24» — эти российские ресурсы не находятся в санкционных списках. Сложившуюся ситуацию Александр Малькевич назвал «бредом и тотальной несправедливостью», «воспрепятствованием журналисткой деятельности» и «реальным преступлением».

«Я считаю, что российские СМИ должны подать коллективный иск в суд Москвы на корпорацию Google за нарушение закона и вчинить компании многомиллионный иск. Аудитория заблокированных российских YouTube-каналов теперь не может смотреть/слушать свои любимые программы, и просто смириться, закрыть глаза — значит в очередной раз позволить им дать нам пощечину», — написал Малькевич.

Он выразил готовность выступить модератором обращения в суд. С деятельностью Google не согласны многие, заметил Малькевич. Он напомнил, что против компании в Соединенных Штатах 2 июня был подан иск «с обвинениями в незаконном вторжении в частную жизнь миллионов пользователей путем отслеживания действий в случаях, когда окна открывались в режиме «инкогнито». Истцами выступают три человека, их требование — компенсация ущерба в размере от пяти тысяч долларов для каждого пользователя, который с 1 июня 2016 года пользовался режимом «инкогнито».

«Как я и говорил, наглецы и хамы из западных Интернет-гигантов должны получить по носу настолько мощно, что они либо уйдут с рынка, либо начнут вести себя как воспитанные и цивилизованные люди», — заметил глава ФЗНЦ, добавив, что в своем аккаунте в Twitter собирает информацию о пострадавших от неправомерных действий Google.

Как отметил Малькевич, он получил письмо от обозревателя агентства News Front Сергея Веселовского, который сообщил, что YouTube удалил российский ролик про поправки к Конституции РФ.

«Какие вам еще нужны доказательства того, что компания, извините, оборзела», — резюмировал Александр Малькевич.

Напомним, российские СМИ готовят обращение в суд в связи с незаконной блокировкой аккаунтов в YouTube. На заседании рабочей группы по защите прав пользователей Интернета, состоявшемся в Общественной палате РФ, директор ФАН Евгений Зубарев напомнил, что впервые Google атаковал аккаунт издания в 2017 году, заблокировав YouTube-канал редакции без причины. Как сообщил руководитель агентства News Front Сергей Веселовский, блокировка YouTube-аккаунта News Front стала своего рода «убийством».

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) ранее направил запрос в американскую компанию Google о причинах удаления аккаунта ФАН. В ответе говорилось, что это произошло не из-за нарушения правил пользования видеохостингом, а по цензурным соображениям — из-за включения СМИ в «список граждан особых категорий и запрещенных лиц» Минфина США еще полтора года назад. Таким образом, YouTube фактически признал, что какие-либо основания блокировать и тем более уничтожать аккаунт отсутствовали.