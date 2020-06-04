Коронавирус 4 июня: свежая статистика в РФ и мире, заявление Собянина, COVID-19 у Флойда

Последние новости по ситуации вокруг пандемии COVID-19, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV, в ежедневной сводке Федерального агентства новостей.

Коронавирус: свежая статистика на утро четверга, 4 июня

В мире заражено более шести с половиной миллиона человек (6 511 668 выявленных заболевших, +133 431 за последние сутки).

Скончались 385 991 заболевших (+5740 за последние сутки).

Излечились 2 807 393 человека (+77 884 ха последние сутки).

В России:

Выявлено заболевших 441 108 человек (+8831 за последние сутки).

204 623 человека выздоровело

5384 заболевших скончались.

В Москве:

Выявлено 187 216 заболевших (+1842 за последние сутки).

91 654 человека излечились (+3385 за последние сутки).

2685 заразившихся скончались (+61 за последние сутки).

Коронавирус и протесты в США

У афроамериканца Джорджа Флойда, в убийстве которого обвиняют полицейского, посмертно был диагностирован COVID-19. Об этом говорится в отчете о вскрытии тела Флойда, опубликованном бюро судебно-медицинской экспертизы округа Хеннепин (Миннесота). При этом главный судмедэксперт округа Эндрю Бейкер не включил коронавирус в перечень причин, которые могли привести к смерти Флойда.

Заявление Собянина

После окончания эпидемии власти Москвы не планируют сохранять данные, аккумулированные приложением «Социальный мониторинг», а также системой цифровых пропусков, заявил столичный мэр Сергей Собянин.

Он пообещал, что все собранные персональные данные москвичей будут уничтожены.

«Все данные социального мониторинга и пропусков будут уничтожены», — сказал Собянин, пояснив, что использование подобной системы контроля возможно только в чрезвычайных ситуациях.

В то же время масочный режим в Москве может быть продлен до середины осени, сообщил Собянин корреспонденту ТАСС. Московский градоначальник связал решение об отмене распоряжения находиться в общественных местах в масках со временем появления массовой вакцины от коронавирусной инфекции. По словам Собянина, вакцину можно ожидать в период от октября 2020 года до февраля 2021-го.

При этом не исключено, что уже осенью Россию, как и весь мир ждет вторая волна пандемии, к которой, однако, все страны будут подготовлены гораздо лучше.