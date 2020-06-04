Сирия, 4 июня. ХТШ подозревается в организации взрыва недалеко от зоны совместного патрулирования Турции и РФ в Идлибе. Жители Хасаки забросали камнями конвой США. На северо-востоке Латакии вновь наблюдаются перестрелки между САА и боевиками, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: ведут работы по разминированию местности в горах Восточного Каламуна в Дамаске; обмениваются ударами с боевиками на северо-востоке Латакии; обследуют территорию Западного Дейр-эз-Зора.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: подозревается в организации взрыва к югу от города Ариха в Идлибе.

Соединенные Штаты: переправили в Хасаку очередной военный конвой.

Международная коалиция: осуществила разведывательные вылеты на юго-востоке Дейр-эз-Зора.

Российская военная полиция: совестно с ВС Турции провела 15-е патрулирование на шоссе М-4 в Идлибе.

Провинция Дамаск

Информационный портал Al Nour сообщает о том, что инженерные подразделения Сирийской Арабской Армии (САА) возобновили работы по разминированию местности в горах Восточного Каламуна. Саперы правительственных сил обследуют территорию хребтов Ат-Танайя к северо-востоку от столицы. По предварительным данным, работа завершится в 14.00. Напомним, этот горный район был полностью зачищен от террористов различных вооруженных формирований в апреле 2018 года. С большим количеством боевиков конфликт удалось урегулировать мирным путем благодаря посредничеству российского Центра по примирению враждующих сторон.

Провинция Латакия

На северо-востоке Латакии недалеко от административной границы с провинцией Хама снова фиксируются вооруженные стычки между правительственными подразделениями и боевиками вооруженной оппозиции. Twitter-канал (thiqanewsagency) сообщает о том, что противоборствующие стороны обмениваются ударами в районе города Кабана. О потерях сторон в живой силе или военной технике пока ничего неизвестно. Напомним, накануне здесь также наблюдались перестрелки, которые были спровоцированы ударами боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» и «Исламской партии Туркестана» (запрещена в РФ) по мирным населенным пунктам.

Провинция Дейр-эз-Зор

На юго-востоке провинции были замечены военные самолеты ВВС возглавляемой США международной коалиции. Согласно информации агентства новостей Al Nour, вылеты носили разведывательный характер и осуществлялись в районах, контролируемых «Демократическими силами Сирии»**** (SDF).

Тем временем в западной части Дейр-эз-Зора продолжается спецоперация Сирийской Арабской Армии (САА) и Национальных сил обороны****** (NDF), направленная на выявление убежищ террористов «Исламского государства»1, осуществляющих подпольную деятельность. Обыски ведутся на территории пустыни Бадия аш-Шам.

Провинция Идлиб

В Идлибе состоялось 15-е совместное патрулирование Турции и РФ. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (NovostiDamask), маршрут мониторинга пролегал по шоссе М-4 через населенные пункты Тарнаба и Кафр Шалая.

Между тем недалеко от зоны патрулирования к югу от города Ариха прогремел взрыв. Как передает Twitter-канал (RojavaNetwork), детонировала мина. Никто из местных жителей не пострадал. Предполагается, что к минированию местности в этом районе имеют отношение боевики террористической коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам», сформированной вокруг «Джебхат ан-Нусры»1***. Как известно ХТШ отказалась признать российско-турецкие договоренности от 5 марта, в рамках которого осуществляется мониторинг трассы и М-4, а на линии разграничения сторон был введен режим прекращения огня.

Провинция Хасака

Поступают сообщения о передислокации очередного американского конвоя с оружием и материально-техническим обеспечением на территорию Хасаки. По информации агентства новостей Al Nour, колонна с подкреплениями проследовала в сторону военной базы США в районе населенного пункта Тель-Байдар в северной части провинции.

Отмечается, что после прибытия американские военнослужащие столкнулись с негодованием жителей региона. Так, военный источник в сети Twitter (taniasandinista) заявляет, что конвой США закидали камнями.

1 Организация запрещена на территории РФ.