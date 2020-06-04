Магистральный нефтепровод прорвало в Пермском крае

Пермь, 4 июня. Прорыв на магистральном нефтепроводе «Холмогоры-Клин» произошел сегодня в Пермском крае. В результате аварии в почву попало около 10 кубометров нефти.

По данным регионального ГУ МЧС, прорыв был выявлен на участке Пермь-Лазарево в 3,5 километрах юго-западнее населенного пункта Тулумбаиха. По данным URA.RU, спасатели перекрыли около 400 километров нефтепровода. В ведомстве уверяют, что угрозы попадания нефтепродуктов в водоемы нет. Планируется, что аварийные работы завершатся 6 июня.

Как сообщалось ранее, 29 мая на ТЭЦ-3 в Норильске из-за повреждения резервуара произошла утечка почти 21 тысячи кубометров нефтепродуктов. Топливо частично попало в местный ручей и реку Амбарная. По оценке Росприроднадзора, ущерб от разлива составляет десятки миллиардов долларов.

На территории региона ввели режим ЧС федерального уровня. По факту загрязнения возбуждено уголовное дело. В «Норникеле» считают, что инцидент случился из-за потепления в условиях вечной мерзлоты, из-за этого были деформированы опоры под топливными цистернами.

Сегодня место происшествия посетили губернатор Красноярского края Александр Усс и глава МЧС Евгений Зиничев.