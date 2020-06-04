Американский журналист рассказал о расколе общества в США

Санкт-Петербург, 4 июня. В США всегда было очень явное и очень сильное деление общества на два лагеря, занимающих разную позицию по самым разным вопросам. Но сейчас американцы больше не хотят видеть это деление, признают только одну точку зрения, считает российский журналист американского происхождения Тим Керби, комментируя протесты в Штатах.

По мнению Керби, версия о том, что такой раскол вызвал действующий президент США Дональд Трамп не верно, хотя у него много противников, и говоря образно, даже у Линкольна больше популярности на юге страны, чем у Трампа в отдельных регионах этой страны.

При этом он обратил внимание, что очень во многом протестные и революционные настроения в той или иной стране зависят от того, как эта тема раскручивается местными СМИ.

«Если СМИ говорят, что революция есть — она есть, если нет, то ее нет. Революция бывает в бедных странах, потому что там легко купить СМИ, надавить на них», — пояснил он в ходе дискуссии в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».

По словам Керби, считать, что демократы в США сейчас с помощью протестов пытаются решать вопросы предвыборной гонки, тоже не совсем верно.

«Может быть, какие-то люди считают, что Байден (кандидат от демократов) прекрасен. Но он абсолютное дно. Он рак для демократов. <...> Есть столько кадров, где он некрасиво трогает девочек. Кроме того, он, обращаясь к афроамериканским избирателям, использовал слово boys (мальчики), а это сильное оскорбление для них. Он «застрелился» как кандидат уже давно. Как Трамп может выглядеть плохо в этом кризисе?» — поинтересовался журналист.

Напомним, протесты в США спровоцировало убийство афроамериканца Джеймса Флойда в Миннеаполисе 25 мая. Мужчину задержали несколько офицеров полиции. Ему скрутили руки, повалили на асфальт, после чего один из офицеров надавил ему на горло коленом и давил в течение шести минут. Последней фразой Флойда была «Я не могу дышать» («I cant breathe»). Он умер в реанимации. Происходящее снимали на видео очевидцы. Видео быстро выложить в Сеть, что вызвало настоящую бурю гнева со стороны не только темнокожего населения страны. Протесты охватили сначала Миннеаполис и штат Миннесоту, а потом и другие города Америки.

В ряде регионов власти пытались вводить комендантский час, но протестующие игнорировали его. Участники протестов громят магазины, здания банков, поджигают машины. Их требование — устранение полицейского произвола и расизма. Выступления проходят под лозунгами «I cant breathe» и «Black lives matter»( «жизнь черных имеет значение»).