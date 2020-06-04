Путин может обратиться к россиянам после голосования по поправкам в конституцию

Москва, 4 июня. Президент России Владимир Путин может обратиться к гражданам РФ после проведения голосования по поправкам в конституцию. Об этом со ссылкой на источники в Кремле сообщает РБК.

По данным издания, в администрации президента обсуждают возможность обращения, уже началась проработка его текста. Обращение должно состояться после подсчета голосов.

Предполагается, что президент поблагодарит россиян за участие в голосовании. Кроме того, Путин даст ряд поручений федеральным органам власти.

Формат обращения еще не утвержден, в качестве варианта рассматривается вариант телеобращения, с которыми национальный лидер выступал в начальный период эпидемии коронавируса. Окончательное решение будет приниматься президентом.

«Это будет зависеть от решения президента», — пояснил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Ранее президент России объявил, что голосование по поправкам в конституцию состоится 1 июля. Внести в основной закон актуальные изменения национальный лидер предложил в начале года, во время обращения к Федеральному собранию. В том числе они будут включать поправки о защите исторического наследия и усиления социального характера государства.