Сделка ОПЕК+ сыграла на руку России на фоне проблем США и саудитов

Темой очередной видеоконференции стран-участниц соглашения ОПЕК+, намеченной на сегодня, должен стать пересмотр квот нефтедобычи. Они были согласованы на предыдущем онлайн-саммите организации 9–12 апреля и поддержаны, без формального присоединения к соглашению США, Канады, Бразилии, Индонезии и Норвегии, на саммите министров энергетики «большой двадцатки» 10 апреля.

Правда, в характеристике предстоящей встречи как «очередной» есть небольшой, но важный нюанс. Первоначально ее проведение было запланировано неделей позже, 11 июня, и перенос даты состоялся по инициативе Саудовской Аравии.

Причины такой «спешки» никакого секрета не составляют: в действующем формате соглашения Эр-Рияду приходится терять до миллиарда долларов своего золотовалютного резерва ежедневно. Только за апрель-май он сократился более чем на 46 млрд долл., поэтому каждый день на счету.

Что же произошло за прошедшие с момента заключения сделки ОПЕК+ неполные два месяца, на которые к тому же пришелся пик коронавирусной пандемии?

Прежде всего, мировая экономика из-за почти повсеместного карантина была переведена в режим «паузы», и в первую очередь это коснулось сферы услуг, включая мировую торговлю. «Встали» все виды транспорта: авиационный, морской, автомобильный, железнодорожный. Соответственно, резко сократился спрос на моторное топливо и другие нефтепродукты, а также упали цены на них.

«На пике» избыток предложения нефти достигал, по разным оценкам, 25–26 млн баррелей в сутки (bpd, б/с), а биржевые цены (на американском рынке «сланцевой» нефти) даже уходили в область отрицательных значений. Стоимость эталонного сорта североморской марки Brent падала до 19,12 долл. за баррель (28 марта), и всерьез делались прогнозы ниже 10 долларов.

Соглашение ОПЕК+ от 9 апреля должно было остановить такое падение, и в этом отношении оно достигло своей цели. В настоящее время контрактная цена марки Brent приближается к 40 долл. за баррель с прогнозом стабилизации на уровне 42–45 долл., что удивительным образом соответствует уровню бездефицитного российского бюджета-2020.

При этом реальные цифры «экспортной» нефтедобычи в России, которая, по соглашению, не должна была превышать 8,5 млн. б/с, остаются неизвестными, особенно на восточном, «китайском» направлении. Да и на западном, «европейском» — тоже.

Происходит это потому, что до 70% российского черного золота поставляется на внешний рынок по «трубе». То есть в режиме, который принципиально отличается от поставок танкерами, допуская значительные временные лаги по правовой и финансовой фиксации физического транзита нефти, в том числе с использованием стран-реэкспортеров.

Для других ведущих нефтедобывающих государств современного мира, США и Саудовской Аравии, цена сделки ОПЕК+ от 12 апреля оказалась куда более высокой.

Так, в США стали неконкурентными большинство сланцевых компаний, которые начала массово банкротиться и закрываться. В апреле добыча «сланца» сократилась на 0,5 млн б/с, до 8,5 млн б/с, а в мае — еще на 0,5 млн б/с, до 8 млн б/с.

Прогноз американского Минэнерго на июнь — 7,8 млн б/с, но это ведомство в последнее время вообще склонно к неоправданному оптимизму. К примеру, на апрель они давали цифру в 9,075 млн б/с, на май — 8,709 млн б/с. Поэтому «в реале» по итогам июня следует ожидать попадания в диапазон 7–7,5 млн б/с. Тем более — с учетом нынешнего «Черного майдана» в десятках крупных городов США и отсутствия в этой стране свободных объемов нефтехранилищ.

Для КСА ситуация выглядит еще менее радужной, поскольку его попытки демпинговать на мировом рынке нефти оказались крайне накладными, даже на фоне резкого усиления налоговой нагрузки на экономику. Эр-Рияду пришлось тратить существенные суммы из своих ЗВР, которые, согласно предварительным данным, сократились до 418,7 млрд долл. на 1 июня. При сохранении такой динамики саудиты могут оказаться «с пустыми карманами» уже к началу 2022 года, а для них это смерти подобно.

Кроме того, Пекин демонстративно отказался от закупок «дешевой» саудовской нефти и предпочел ей формально более дорогое российское черное золото — по вполне очевидной, хотя и не афишируемой причине. Дело в том, что КСА является привилегированным союзником Соединенных Штатов, которые вот уже третий год ведут против Китая жесткую торгово-финансовую войну, а потому — «друг моего врага — мой враг» — лишены доступа на китайский рынок.

В результате уже десятки, если не сотни танкеров, загруженных саудовской нефтью, месяцами «болтаются» в открытом море, выступая в качестве не столько транспортных средств, сколько плавучих нефтехранилищ. Кстати, весьма недешевых, поскольку стоимость их фрахта в связи с запредельным спросом выросла в разы…

Стоит добавить, что аналогичные процессы затронули и Норвегию. Осло заявил о своих планах впервые за последние 18 лет сократить нефтедобычу в этом июне на 0,25 млн б/с, а далее — на 0,38 б/с, и начал тратить деньги из своего государственного пенсионного фонда. Испытывает проблемы и Канада, сократившая производство тяжелой нефти из битуминозных песков примерно на 0,35 млн б/с.

Напомним, что на этом фоне состоялся исторический прорыв иранских танкеров с нефтепродуктами и оборудованием для НПЗ в Венесуэлу. Две нефтедобывающие страны «третьего мира», находящиеся под жесточайшими санкциями Вашингтона и расположенные в разных частях света, продемонстрировали «полный игнор» позиции и действий Белого дома на международной арене. Это была акция, по своему значению сравнимая с захватом посольства США в ходе Исламской революции и последующим позорным провалом операции «Орлиный коготь»…

То есть мировой рынок нефти становится все в меньшей степени управляемым факторами финансово-экономическими и во все большей — факторами военно-политическими: все решает уже не только «нефтедоллар». Хотя и его нельзя пока еще полностью сбрасывать со счетов.

В целом, финансово-экономический пейзаж накануне встречи ОПЕК+ 4 июня выглядит следующим образом:

— саудитам необходима цена выше 65 долларов за баррель нефти;

— американские «сланцевики» готовы работать (при условии сохранения кредитной «накачки» отрасли на текущем уровне) при ценах от 55 долл. за баррель;

— в бюджет России заложена базовая цена в 42,45 долл. за баррель, «но это неточно», поскольку точная цена — 2600 рублей, а ЦБ имеет все возможности корректировки с использованием обменного курса доллара. Последний сегодня торгуется в диапазоне 68–69 рублей и соответствует цене нефти в 37,7–38,3 долл. за баррель при текущей цене марки Urals в 38 долл. за баррель.

Поэтому интересы саудитов и стоящих за ними США плотно завязаны на продление действующих ограничительных квот нефтедобычи и даже на их дальнейшее усиление, в то время как Россию, в принципе, устраивает любой вариант развития событий.

Таким образом, наша страна обладает максимальной степенью свободы рук и, несомненно, использует данное обстоятельство для решения других, более актуальных для нас, финансово-экономических и внешнеполитических задач.