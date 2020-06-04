Собянин обсудил с рабочей группой по COVID-19 вопросы смягчения ограничений

Москва, 4 июня. Мэр Москвы Сергей Собянин провел совещание рабочей группы госсовета по коронавирусной инфекции.

На совещании, которое прошло 4 июня, обсудили критерии принятия решений о смягчении ограничений. Об этом говорится в сообщении пресс-службы столичного мэра. В совещании приняли участие руководители федеральных органов исполнительной власти и губернаторы.

«На совещании обсуждались вопросы: текущих темпов и прогноза распространения коронавирусной инфекции; расширения объемов тестирования… критериев принятия решений о смягчении действующих ограничений», — отмечается в сообщении.

Ранее Собянин сообщил, что необходимость носить маски в Москве может сохраниться до тех пор, пока не начнется массовая вакцинация от коронавируса. Он выразил надежду на то, что в октябре будут получены первые большие партии вакцины. Собянин также призвал россиян вести себя ответственно, чтобы обеспечить нормальную жизнь в новой реальности с учетом ограничений, введенных в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции нового типа. По словам мэра, у граждан должна появиться новая культура, которая предполагает максимальную заботу о здоровье.

О вспышке коронавируса нового типа стало известно в декабре 2019 года. Тогда появилась информация о многочисленных случаях пневмонии в городе Ухань. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса COVID-2019 во всем мире.