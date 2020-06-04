Коротченко рассказал, чем ответит Россия на появление бомбардировщиков США в Арктике

Полеты американской авиации в Арктике — это очень хорошая и полезная возможность для российских систем ПВО потренироваться на реальных целях в условиях мирного времени. Об этом Федеральному агентству новостей заявил военный эксперт Игорь Коротченко.

Таким образом собеседник ФАН прокомментировал тренировочный полет американских стратегических бомбардировщиков Boeing B-52H Stratofortress над Арктикой. По информации командования ВВС США в Европе и Африке, в маневрах принимали участие четыре бомбардировщика. Стартовав с авиабазы Майнот, что в штате Северная Дакота, самолеты пролетели шесть тысяч километров с расчетом пути туда и обратно. Бомбардировщики преодолели это расстояние благодаря самолетам-заправщикам Boeing KC-135 Stratotanker.

Во время военных маневров американские бомбардировщики сопровождали норвежские истребители F-16 и F-35. Уточняется, что B-52H отработали условное уничтожение ключевой базы Северного флота России на Кольском полуострове и архипелаге Земля Франца-Иосифа, а также объектов военной инфраструктуры РВСН за Уралом и в Сибири.

«Арктика — регион стратегически важный, геополитическое и глобальное значение которого день ото дня лишь возрастает. Миссии Целевой группы бомбардировщиков показали нашим партнерам и союзникам способность сдерживать, обеспечивать и защищать друг друга во все более сложной среде», — отметил командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеффри Харригян.

Как объяснил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, в мирное время американские ВВС отрабатывают свои планы и цели в войне против России. Однако Пентагон может рапортовать о любых своих успехах, поскольку российская армия всегда может применить ответные меры против бомбардировщиков США.

«Российские войска ПВО — это постоянная боевая готовность, а поэтому появление американских стратегических бомбардировщиков в российском секторе Арктики — это очень хорошая и полезная возможность для нас тренироваться на реальных целях в условиях мирного времени. Речь идет о тренировках навыков боевых расчетов и контролирования целей, — пояснил Коротченко в беседе с ФАН. — В текущих условиях усиление системы воздушно-космической обороны с опорой на современные комплексы ПВО России и РЛС, которые контролируют воздушное пространство — это разумная и оправданная стратегия».

Так или иначе, Арктика — это очень «специфический театр» военных действий, утверждает военный эксперт. В этом регионе военный конфликт может вестись с применением высокоточного оружия.

«Для парирования таких угроз используются комплексы и системы ПВО. Если даже пуски крылатых ракет противника проведены, то вопросами их перехвата будет заниматься система ПВО ближнего радиуса действия ТОР-М2ДТ. К примеру, 90% уничтоженных беспилотников террористов в Сирии является заслугой этого комплекса. Если ТОР-М2 уничтожает беспилотники, то в реальной войне крылатые ракеты противника будут уничтожаться точно так же. Сама готовность к быстрому реагированию — это лучший сдерживающий фактор для противника», — сказал военный эксперт.

В рамках системы противовоздушной обороны на Новой Земле, в Архангельской и Ленинградской областях, а также на Кольском полуострове развернуты ракетные системы С-400, говорит Коротченко.

«В состав зенитной ракетной системы С-400 включена так называемая дальняя ракета с индексами 40Н-6. Дальность ее поражения до 400 км. В реальной ситуации цели могут быть уничтожены еще до выхода на рубеж пуска крылатых ракет. Кроме того, в Тикси недавно на боевое дежурство заступил сформированный полк, который вооружен модернизированным системами ЗРК С-300», — сообщил собеседник ФАН.

Коротченко также рассказал, что российская армия часто проводит военные маневры в арктическом регионе, чтобы отработать ответные действия в случае нападения на Россию с этого направления.

«С Кольского полуострова ЗРК ТОР-М2ДТ в рамках учений были переброшены на Новую Землю. Военные высадились на необорудованное побережье, совершили марш и провели стрельбы ракетами по воздушным целям. После отработки боевых задач на десантном корабле комплексы и личный состав вернулись в район постоянной дислокации. Поэтому у нас Арктика с точки зрения контроля и возможности поражения воздушных целей, в том числе носителей высокоточного оружия, готова к реагированию на форс-мажоры», — добавил специалист.

Напомним, в конце мая над территорией Украины впервые пролетели американские стратегические бомбардировщики B-1B. Кроме того, ВВС США увеличили частоту полетов самолетов возле границ России, в частности, в 10 километрах от Калининградской области и вдоль Камчатки.

В Минобороны России заверили, что расчеты ПВО при приближении бомбардировщиков США всегда готовы к немедленному применению. Начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской отметил, что активность ВВС и ВМС США и их союзников вблизи границ РФ в последнее время возросла.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что появление американских самолетов создает дополнительную напряженность в отношениях двух стран. Москва не раз призывала Вашингтон отказаться от этих полетов, но американские власти отвечали отказом.