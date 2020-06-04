В России может пройти мини-турнир финала Лиги чемпионов

Москва, 4 июня. Финальный турнир футбольной Лиги чемпионов может пройти в России. Также на проведение претендуют Германия и Португалия, пишет немецкое издание Bild.

По данным СМИ, российская и германская стороны в ближайшее время подадут заявки в УЕФА, а Португалия озвучила свое намерение ранее.

На данный момент УЕФА рассматривает разные варианты доигровки текущего сезона Лиги чемпионов, пока же конкретных решений не принято.

«Была создана рабочая группа с участием представителей лиг и клубов для изучения возможных решений по календарю и вариантов формата, при которых возможно завершение сезона», — пояснили в пресс-службе спортивной организации.

Сообщается, что исполком УЕФА примет решение о месте и формате проведения заключительной части турнира на заседании, которое запланировано на 17 июня.

Лига чемпионов была приостановлена в марте в связи с пандемией коронавируса. Участники успели сыграть матчи 1/8 финала, но ответные игры в противостояниях «Барселона» — «Наполи», «Бавария» — «Челси», «Ювентус» — «Лион» и «Манчестер Сити» — «Реал» были отменены. В четвертьфинал уже вышли «Пари Сен-Жермен», «Атлетико», «Лейпциг» и «Аталанта».

Ранее сообщалось, что один из вариантов доиграть сезон — организовать мини-турнир в одной стране в формате «Финала восьми», то есть начиная со стадии четвертьфинала.