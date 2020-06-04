Доктор Мясников назвал два опасных способа лечения печени

Москва, 4 июня. Многие люди «слепо губят печень», пытаясь защитить и вылечить ее с помощью гепатопротекторов и чисток, заявил российский врач и телеведущий Александр Мясников. По его словам, оба метода являются очень опасными. Их нельзя применять в самолечении, не проконсультировавшись со специалистом.

«Как вы можете чистить печень, не понимая, что вы делаете? У нас почти 200 названий гепатопротекторов, реально действуют всего 3–4, остальные можно просто выбросить в мусорку!» — подчеркнул он.

В программе «О самом главном», которая появилась на YouTube, Мясников рассказал, что есть единичные препараты, которые действительно могут подействовать.

«Особенно опасны китайские препараты. Исследования показывают, что в 30% всех препаратов из Китая есть компоненты, не указанные в составе, — заявил телеведущий.

Ранее ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего успешно испытали новый способ лечения хронической болезни печени — алкогольного гепатита. Новый метод лечения основан на использовании вирусов.

Ученые нашли новый способ лечения алкогольного поражения печени. Как объяснили специалисты, причиной смерти большого числа пациентов с этим заболеванием является размножение устойчивых к антибиотикам бактерий. Эти бактерии выделяют токсины. Американские эксперты провели эксперименты на мышах. Для борьбы с бактериями ученые использовали четыре вида вирусов.

В ходе анализа результатов было выявлено, что пораженные вирусами бактерии как минимум переставали выделять токсины. Новый метод вскоре планируется испытать на людях.