Прилучный испугал подписчиков «постаревшим» селфи

Санкт-Петербург, 4 июня. Актер Павел Прилучный опубликовал новое селфи, на котором его просто не узнать. Звезда «Мажора» выглядит изможденным и состарившимся.

Снимок Прилучный опубликовал в сторис в своем Instagram. Там же он сообщил, что приехал в Петербург, где возобновились съемки нового фильма Тимура Бекмамбетова «ФАУ-2: Побег из ада». Картина посвящена подвигу советского летчика Михаила Девятова. Ради главной роли в грядущей премьере Павлу пришлось сесть на диету — он, при росте 180 см, должен весить 39 кг. Возможно, такой уставший вид Прилучного связан с похудением. Кроме того, на снимке он слегка загримирован.

Однако некоторые поклонники предложили, что актер так «состарился» из-за расставания со своей женой Агатой Муцениеце. О своем разводе пара объявила в феврале этого года. Муцениеце обвинила Прилучного в домашнем насилии и вместе с детьми переехала из загородного дома в городскую квартиру. В мае Агата и Павел развелись официально. Несмотря на это, Павел продолжает общаться со своими сыном Тимофеем и дочерью Мией.

Как отмечает «Утро.ру», свое времяпрепровождение с детьми Прилучный часто снимает на видео. Так, недавно он опубликовал ролик, как вместе с Мией играет с маленькой крысой. Позже Прилучный похвастался, что Мистер Крыс (так он назвал животное) вместе с ним прилетел в Петербург.