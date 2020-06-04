Доктор Комаровский назвал главную профилактическую меру от вирусов

Москва, 4 июня. Известный детский врач Евгений Комаровский заявил, что при выходе на работу после режима самоизоляции люди обязательно должны проветривать помещение.

В новом выпуске на своем YouTube-канале Комаровский отметил, что главная профилактическая мера от любой вирусной инфекции. Об этом пишет «Газета Кемерова».

«Каждый, кто организует профессиональную деятельность, должен понимать, как могут заразиться его сотрудники во время рабочего процесса. Любой должен понимать, что главное профилактическое мероприятие — интенсивный воздухообмен», — сказал врач.

По его словам, работодатель не имеет права приглашать сотрудников в офис, если в помещении четыре стола и нет возможности его проветривать регулярно.

«Вот эти вещи люди должны знать: проветривание, соблюдение дистанции и не хватать руками то, что могут взять другие», — отметил Комаровский.

Ранее Евгений Комаровский предрек вспышку заболеваемости туберкулезом после пандемии коронавируса. По его словам, коронавирус существенно повлияет на число больных туберкулезом — «из-за беспризорности фтизиатрической службы» болезнь может получить значительное распространение. Изменение приоритетов здравоохранения, когда силы медицины брошены на другое направление, может привести к росту смертей, считает педиатр.

Вспышка коронавируса произошла в городе Ухань в конце декабря 2019 года, напоминает телеканал «360». Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии COVID-19 во всем мире, пишет «Царьград».