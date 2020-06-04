В Washington Post уверены, что Трамп превратил США в «жалкого международного изгоя»

Вашингтон, 4 июня. Президент США Дональд Трамп превратил свою страну в «жалкого изгоя». Об этом пишет американская газета The Washington Post (WP).

По мнению обозревателя издания Макса Бута, нынешние Штаты вызывают жалость мирового сообщества. Он вспомнил, что раньше государство оказывало помощь другим странам, когда они страдали от бедствий, а теперь, охваченное пандемией, само нуждается в поддержке и принимает ее.

«Никогда не думал, что буду лицезреть подобное унижение: как остальной мир жалеет Соединенные Штаты», — цитирует журналиста RT.

Бут пишет, что неспособность главы Белого дома бороться с коронавирусом, убившая в США больше людей, чем в любой другой стране, показала: американское правительство неработоспособно и некомпетентно.

Однако самым худшим в сегодняшней ситуации Бут считает то, что американские полицейские, вдохновленные «президентом-расистом» Трампом, плохо обращаются с цветным населением. Это превратило государство еще и в «международного жалкого изгоя», уверен он.

Около двух месяцев назад британское издание The Guardian опубликовало статью с заголовком «Из-за ответных мер Трампа на коронавирус глобальная репутация США достигла дна».

«Теперь я задаюсь вопросом: а что находится ниже дна? Ведь именно там мы оказались сегодня, после ответных мер президента Трампа на демонстрации, которые захлестнули США», — отметил автор WP.

Журналист констатировал, что положение США на мировой арене в последние годы ухудшилось еще до нынешних бедствий. Проведенный исследовательским центром Pew Research Center опрос показал, что во всем мире доля людей, доверяющих американскому лидеру, упала с 74% при президенте Бараке Обаме до всего 31% при Трампе.

«Теперь нам предстоит выяснить, что находится ниже дна. Трамп часто говорил, что он сделает так, чтобы мир больше не смеялся над нами. Миссия выполнена. Вместо того чтобы смеяться, мир плачет от того, кем мы стали», — резюмировал Бут.

Соединенные Штаты находятся на первом месте среди стран по числу больных с COVID-19 и жертв инфекции. Охваченное пандемией государство не справлялось с большим количеством пациентов и испытывало нехватку медицинского оборудования, из-за чего было вынуждено принимать помощь других стран.

Ситуация в государстве осложнилась сильнее, когда на эпидемию наложились массовые беспорядки и протесты. Они вспыхнули после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Мужчина скончался в результате грубого задержания сотрудниками полиции. Беспорядки были зафиксированы в 140 американских городах. Из-за большого числа недовольных в более чем 20 штатах власти задействовали Национальную гвардию, в 40 городах ввели комендантский час.