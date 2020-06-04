Еще 14 новых случаев инфицирования COVID-19 зафиксировано в Ливии

Триполи, 4 июня. Национальный центр контроля заболеваний Ливии (NCDC) сообщает о 14 новых случаях заражения COVID-19 в пяти городах страны. Соответствующее заявление было опубликовано в Facebook.

Официальный спикер Ливийской национальной армии (ЛНА), генерал-майор Ахмад Мисмари неоднократно утверждал, что все случаи инфицирования COVID-19 в Ливии — привозные. Первый зараженный был зафиксирован в Ливии 24 марта.

Турция продолжает поставки вооружения и боевиков из сирийского Идлиба для так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, невзирая на угрозу распространения пандемии в Северной Африке — иностранные наемники попадают в Ливию, минуя два государства, в то время как почти все страны мира закрыли авиасообщение и прекратили пассажирские перевозки.

Большинство боевиков, прибывающих в Ливию, оказываются в Триполи и Мисурате. Эти два города стали фактически «пунктом приема» для наемников, перебрасывающихся из стран со сложной эпидемиологической обстановкой. Соответственно, Триполи и Мисурата через некоторое время стали очагом распространения коронавирусной инфекции, так как за счет регулярных поставок боевиков увеличился порог заболеваемости. Администрация соседствующих с указанными городами населенных пунктов полностью прекратила с ними транспортное сообщение, чтобы избежать распространения эпидемии в стране.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обратилась к противоборствующим сторонам Ливии с просьбой сохранять бдительность относительно угрозы распространения коронавирусной инфекции в регионе. Ровно месяц назад в ВОЗ официально подтвердили 1802 теста на наличие COVID-19. Заболевания выявили у 61 человека, из которых двое погибли, 18 выздоровели, остальные проходили лечение. Самый большой прирост заболеваемости при этом был зафиксирован в Триполи — 46 инфицированных. На втором месте — Мисурата с 10 пациентами, Бенгази был на третьей позиции с четырьмя заболевшими.