Российские и турецкие военные провели очередное патрулирование Сирии

Дамаск, 4 июня. Военнослужащие Вооруженных сил России и Турции провели очередное патрулирование в Сирии. Об этом сообщает российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР.

Российские и турецкие военные оценили обстановку на трассе М4, которая связывает провинции Латакия и Алеппо. Патрулирование прошло по маршруту Ат-Тронбе — Кафр Шалая.

Вооруженный конфликт в Сирии длится с 2011 года. В 2017 году были разбиты и уничтожены основные силы запрещенной в РФ группировки «Исламское государство»1. На данный момент законные власти страны занимаются восстановлением пораженных войной регионов и возвращением в родные места беженцев.

1 Организация запрещена на территории РФ.