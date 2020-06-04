В МЧС нашли способ ликвидировать разлив нефтепродуктов в Норильске

Москва, 4 июня. Решение по способам ликвидации утечки нефтепродуктов в Норильске найдено, заявил глава МЧС России Евгений Зиничев. В четверг он прибыл на место разлива нефтепродуктов в заполярном Норильске и совершил облет пострадавшей территории.

«Самый важный вопрос, каким образом будем ликвидировать утечку нефтепродуктов. Я думаю, что решение найдено. И мы его выполним», — уточнил он.

Во время совещания в Норильске министр не стал раскрывать подробности решения. При этом известно, что сжигать собранное топливо не будут. Как пишет РИА Новости, не исключено, что зараженную землю частично вывезут, а частично — соберут в герметичное хранилище. В СМИ добавили, что речь идет о 22 тысячах тонн дизтоплива, а это примерно 300 железнодорожных вагонов.

Также в время совещания Зиничев доложил президенту России Владимиру Путину, что сигнал об аварии спасатели получили только через два дня. Национальный лидер поручил оценить работу местных чиновников и призвал Норильско-Таймырскую энергетическую компанию к ответу.

Напомним, дизельное топливо в результате происшествия в Норильске разлилось на площади 180 тысяч квадратных метров. В пятницу, 29 мая, на ТЭЦ-3 Норильска из-за повреждения резервуара произошла утечка приблизительно 21 тысячи кубометров нефтепродуктов. Частично топливо попало в местный ручей и реку Амбарная. На территории региона ввели режим ЧС федерального уровня.

По данным «Норникеля», инцидент случился по причине потепления в условиях вечной мерзлоты, из-за этого были деформированы опоры под топливными цистернами.

Росприроднадзор предварительно оценивает ущерб от разлива в десятки миллиардов долларов. Предельное допустимое количество загрязнителей в водоемах превышено в десятки тысяч раз. По факту загрязнения возбуждено уголовное дело.