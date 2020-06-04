В России выявили 8 831 новый случай COVID-19

Москва, 4 июня. В России за минувшие сутки выявили 8831 новый случай COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщили в оперативном штабе, отслеживающем ситуацию с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией.

Уточняется, что 38,2% человек, у которых диагностировали COVID-19, не имели клинических проявлений болезни. Более 85% новых случаев коронавируса было выявлено у людей младше 65 лет.

В оперштабе также сообщили обновленные данные о смертности от коронавируса. За сутки скончались 169 человек. 8666 человек полностью выздоровели.

Таким образом, с начала эпидемии в РФ было зафиксировано 441 108 случаев коронавируса. 204 623 человека выздоровело, 5384 пациента умерли.

На сегодняшний день было проведено уже более 11,7 млн тестов на наличие коронавируса COVID-19. Под наблюдением врачей находятся сейчас остаются 313 885 россиян, у которых была выявлена новая коронавирусная инфекция.