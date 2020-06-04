Клинцевич пояснил, почему Киев зря радуется санкциям США против «Северного потока — 2»

Украина является главным европейским «интересантом» новых санкций против газопровода «Северный поток — 2», которые планируют ввести США, однако у Киева нет оснований радоваться. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал российский политик Франц Клинцевич. Ранее стало известно, что группа американских сенаторов подготовила план по расширению санкций против «Северного потока — 2».

Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на проект документа, санкции будут распространены не только на компании, непосредственно занимающиеся строительством газопровода, но также на любую деятельность, касающуюся прокладки труб и страхования. Таким образом, под санкции попадут страховые компании, обслуживающие работающие на строительстве газопровода трубоукладчики; порты, в которые зайдут участвующие в строительстве суда; а также компании, предоставляющие технологии или занимающиеся ремонтом оборудования для прокладки труб. Одним из авторов законопроекта является сенатор-республиканец Тед Круз.

О подоплеке санкций Соединенных Штатов против «Северного потока — 2» неоднократно рассказывал член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. Политик считает, что, помимо экономической составляющей у Вашингтона тут есть политический интерес. Санкционная политика — это часть информационной войны против России, считает Клинцевич.

Еще одним «интересантом» в этой игре является Украина, которая, прячась за спину США, надеется сохранить хотя бы часть газового транзита через свою территорию, уверен политик.

«Украина — одна из стран, которая, как мы знаем, выступает против «Северного потока — 2» и готова поддержать любые американские санкции, — отмечает Клинцевич. — Когда Украина начинает об этом говорить, я даже могу их понять. Потому что с запуском «Северного потока — 2» они могут потерять очень много. С учетом износа газотранспортной системы Украины недалек тот час, когда чисто по техническим причинам их газопровод будет закрыт».

Изменить эту ситуацию Киев не в состоянии не только из-за своей политической слабости, но и по чисто экономическим причинам, говорит российский политик.

«Украина сама просто не в состоянии провести ремонт и техническую модернизацию своей газотранспортной системы, так что ее надежды, что она сохранит транзит в отсутствие «Северного потока — 2», несостоятельны. Об этом мало говорят, но в Киеве втайне надеются, что именно Россия выделит деньги на ремонт и дальнейшее продолжение работы украинской газотранспортной системы. Поэтому Киев зря радуется новым санкциям США. А мы в любом случае выполним все наши обязательства перед Европой», — говорит сенатор.

Так что у Киева нет никаких оснований радоваться расширению американских санкций против «Северного потока — 2», отмечает Клинцевич. Он напомнил, что на Украине обещали любой ценой не допустить завершения строительства российского газопровода. При этом Москва неоднократно заявляла, что готова сохранить часть украинского транзита в связи с ростом потребностей Европы в российском газе, но Киев ничего не делает, чтобы считаться надежным партнером, отмечает собеседник ФАН.

«Надо, чтобы Украина была готова прокачивать газ без потерь и несанкционированного отбора, который имеет место постоянно, — говорит Клинцевич. — Поверьте, как только все утрясется, если они сохранят хотя бы часть транзита, они опять начнут воровать, находить сотни причин, чтобы не платить, требовать у кого-то компенсаций. А европейские институты под давлением Соединенных Штатов их поддержат».

Поэтому «Северный поток — 2», который, безусловно, будет достроен, так важен для всей Европы — это их энергетическая независимость, в том числе от Соединенных Штатов и от непредсказуемой политики Киева, считает собеседник ФАН.

«Северный поток — 2» — это символ энергетической независимости. Это ведь не проект одной только России, и тут нет никакой политики. Только экономика. Остановить этот процесс невозможно», — резюмировал Франц Клинцевич.

Напомним, ранее США приняли оборонный бюджет, в который были включены положения о санкциях против компаний, участвующих в прокладке «Северного потока — 2». После этого швейцарская корпорация Allseas отозвала свое судно, занимавшееся прокладкой труб для газопровода в Балтийском море.

Судно, которое в состоянии достроить газопровод, есть у России — это трубоукладчик «Академик Черский», который в течение трех месяцев, неоднократно меняя порт назначения, добрался до немецкого Мукрана — логистической базы «Газпрома». По последней информации «Академик Черский» сменил владельца. С 2016 года трубоукладчик был в доверенном управлении «дочки» «Газпрома» — ООО «Газпром флот». Теперь судно находится в собственности Самарского теплоэнергетического имущественного фонда (СТИФ), что, по мнению экспертов, снижает санкционные риски для российских компаний, работающих на международном рынке.

О том, что Соединенные Штаты не смогут помешать реализации проекта «Северный поток — 2», ранее заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

Проект «Северный поток — 2» предусматривает прокладку по дну Балтийского моря двух ниток газопровода от российского побережья до Германии. Проектная мощность — 55 миллиардов кубометров газа в год. Германия и большая часть европейских государств поддерживают реализацию проекта. Однако страны, которые теряют доходы от транзита российского газа, — Украина и Польша, а также поддерживающие их прибалтийские государства выступают против, безосновательно обвиняя Москву в том, что проект имеет политическую составляющую. США также выступают против газопровода, как заявляют российские политики, не только из страха потерять доходы от продажи европейцам своего сжиженного газа, но и в попытке «обуздать» Россию.