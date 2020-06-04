Наташа Королева с сыном повторила снимок 17-летней давности

Москва, 4 июня. Певица Наташа Королева опубликовала в социальных сетях видео, на котором она повторила со своим взрослым сыном Архипом фотографию 17-летней давности.

Звезда решила принять участие в челлендже и поделилась трогательным роликом с поклонниками. На кадрах сидящая в кресле мать взяла на «ручки» своего наследника, как полтора десятилетия назад.

«Как быстро летит время! Сыночек Архип 17 лет тому назад!» — подписала она пост.

Поклонников удивило то, как за 17 лет Королева совсем не поменялась внешне. По их словам, она все такая же красивая, стройная и молодая.

«Наташа, вы икона!» — написали они. «А Наташа и не поменялась», — огласились другие. «Наташа стала только красивее», — написали подписчики.

Напомним, Наташа Королева со своим мужем Сергеем Глушко, более известным как Тарзан, наслаждаются самоизоляцией. Со своими подписчиками в соцсети пара поделилась трогательным семейным видео. Поклонникам звездной пары особенно понравился пост в Instagram, где Королева наглядно демонстрирует, что творится в ее постели домашними вечерами. В кадр попал ее супруг, играющий со шпицем по кличке Еж.

В начале мая Королева решила развеселить поклонников в самоизоляции и предложила им разучить танцевальные движения под ее новую песню «Давай гуляй». В Instagram исполнительницы появилось видео, на кадрах которого она в кругу близких «зажигает» на даче и призывает фанатов принять участие в флешмобе.

Многие подписчики исполнительницы оценили ее позитивный настрой в такое сложное время, как пандемия, и поддержали ее призыв. Однако далеко не всем пользователям Сети такое представление пришлось по душе. Некоторые раскритиковали звезду за то, что в кадре появилось «слишком много людей», когда россияне всеми силами стараются соблюдать режим самоизоляции.