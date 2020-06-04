Ученые раскрыли секрет опасности коронавируса

Москва, 4 июня. Ученые обнаружили в коронавирусе нового типа вставку, которая идентична с частью человеческого белка.

Исследование, которое позволило обнаружить секрет опасности инфекции, провели специалисты Кембриджского университета. Они выяснили, что есть уникальные последовательности в белках возбудителя COVID-19. Вирус SARS-CoV-2 приобрел последовательность вставки на участке S1/S2, которым регулируется возможность его входа в клетку человека.

С точки зрения ученых, глобальная пандемия коронавирусной инфекции нового типа частично обусловлена этой точечной мимикрией, которая позволила вирусу проникать в клетку при помощи фермента в белке ENaC-ɑ. SARS-CoV-2 нарушает работу белка, а его низкая активность на поверхности дыхательных путей приводит к нарушению реабсорбции жидкости и респираторным заболеваниям, объяснили ученые.

Вспышка коронавирусной инфекции произошла в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань. Инфекция стремительно распространилась по всему миру. Страны с неблагоприятной эпидимиологической ситуацией приняли ряд ограничительных мер для борьбы с распространением COVID-19.

Самым проверенным и надежным средством в профилактике коронавирусной инфекции нового типа является самоизоляция, сообщил ранее руководитель лаборатории эпигенетики Института общей генетики имени Вавилова РАН Сергей Киселев. Своим мнением он поделился в беседе с врачом Александром Мясниковым в эфире «Спасибо, доктор» на YouTube-канале «Соловьев LIVE». Ученый также объяснил, могут ли антитела способствовать появлению в организме человека иммунитета к коронавирусной инфекции нового типа и какое время необходимо для создания вакцины от COVID-19.