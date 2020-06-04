«Тинькофф» заключил крупнейшую сделку за всю историю рынка аренды офисов

Москва, 4 июня. Группа «Тинькофф» заключила крупнейшую сделку за всю историю рынка аренды офисов. Согласно соглашению, подписанному с девелоперской компанией AFI Development, новая штаб-квартира группы разместится в бизнес-центре AFI Square, который сейчас строится у метро «Белорусская» в Москве.

Площадь БЦ составляет более 90 тыс. кв. метров. Планируется, что его сдадут в первом полугодии 2022 года. Группа «Тинькофф» будет арендовать 78 тыс. кв. метров здания.

О заключении сделки пишут «Ведомости» со ссылкой на председателя правления «Тинькофф» Оливера Хьюза, гендиректора AFI Development Марка Гройсмана и управляющего партнера S.A. Ricci Алексея Богданова. По словам последнего, договор подписан на 12 лет.

Пока офисы подразделений группы расположены в бизнес-центрах в разных районах Москвы.

Отметим, что ранее группа «Тинькофф» уже пыталась арендовать себе новую штаб-квартиру. В минувшем году на полях ПМЭФ компания подписала соглашение о намерении с девелопером Wainbridge. Тогда группа собиралась занять 68 тыс. метров в бизнес-центре «Акватория» на берегу Канала имени Москвы.