Канделаки дала поклонникам финансовые советы на период кризиса

Москва, 4 июня. Телеведущая Тина Канделаки рассказала поклонникам о своей сложной молодости. В новом посте в Instagram она подсказала несколько советов, которые помогут во время кризиса.

Гендиректор телеканала «Матч ТВ» вспомнила, что ее молодость прошла без роскоши. Тогда она еще работала на молодежном телевидении в Тбилиси, и, чтобы выходить в эфир, девушке приходилось занимать одежду у подруг и знакомых.

В это непростое время телеведущая сформулировала для себя два четких правила, которых она старается придерживаться и по сей день.

«Я никогда в жизни не брала в долг — даже если адски нуждалась в деньгах. Давать в долг, тем более под проценты, вообще неправильно. Лучше уж подарить деньги и забыть об этом», — рассуждает Канделаки.

Помимо этого, она уверена в важности инвестирования в себя самого, а не в дорогие и бесполезные вещи, особенно, если уже есть квартира и дача.

«Быть стяжателем в мире таких перемен — глупо. Поэтому тратить и инвестировать деньги нужно только в самих себя! В свое здоровье и образование! Это единственная долгосрочная инвестиция в мире будущего, которая всегда будет себя оправдывать», — добавила Канделаки.

Быть владельцем золотого унитаза, по ее словам, бессмысленно.