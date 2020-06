События в Ливии 2-3 июня: битва за аэропорт Триполи, успехи ПНС и переговоры в Москве

Редакция Telegram-канала «Рыбарь» рассказывает об обстановке, которая сложилась в Ливии к утру 4 июня и подводит итоги за минувшие два дня. При подготовке публикации использованы материалы Telegram-канала «Голос Ливии».

Обстановка под Триполи к концу 3 июня.

Международный терминал Триполи

В течение минувшей недели силы Правительства национального согласия (ПНС) пытались сломить оборону Ливийской национальной армии (ЛНА) в районе Международного терминала аэропорта Триполи. Аэропорт был разрушен в 2014 году в ходе операции «Рассвет Ливии». По трассе, ведущей к международному терминалу, ЛНА наступала на жилые кварталы Триполи.

2 июня силы операции «Вулкана гнева» опубликовали видеозапись нападения из засады на конвой ЛНА — несколько автомобилей было уничтожены, силы Хафтара, по заявлениям ПНС, потеряли десятки бойцов убитыми и ранеными. Засада была организована к северу от аэропорта Триполи в районе Аз-Зейтуна.

هذه ليست هوليود

هؤلاءأحفاد المجاهد عمر المختار في ليبيا ????????

الكمين من زاويتي تصوير pic.twitter.com/ez0BsWeoRv — عبدالعزيز مجاهد|Abdulaziz Mujahed (@elmogahed02) June 3, 2020

На втором видео с места происшествия на 16 секунде отчетливо слышно турецкое слово Aydınlat — пользователи предположили, что турецкие военнослужащие действуют в рядах боевых соединений ПНС.

Двое военнослужащих ЛНА уцелели в ходе засады.

This is the soldier who managed to escape from the Turkish dogs trap and hides behind the tree.

Siraj Al-Shukri

He and another soldier were rescued by their brothers from LNA. https://t.co/XZJ6VC45lD pic.twitter.com/qVfmORv75E — Libyan citizen- ﮼مواطن،ليبي (@Libyancitizen6) June 3, 2020

Место засады:

Потери ЛНА и операционные успехи сил «Вулкана гнева» позволили перейти 3 июня к следующей фазе контрнаступления.

Утром в операционном штабе «Вулкана гнева» Правительства национального согласия объявили о начале операции по освобождению Международного терминала аэропорта «Триполи», находящегося под контролем сил Ливийской национальной армии.

قوات حكومة الوفاق الليبية تبدأ اقتحام #مطار_طرابلس.. وسط اشتباكات عنيفة.pic.twitter.com/G7uKL64OuK — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) June 3, 2020

Согласно заявлениям командования ПНС, еще днем ранее они «начали входить на территорию терминала», но там «находится очень много засад и мин», поэтому «продвижение медленное».

الله اكبر و لله الحمد

المتحدث باسم الجيش الليبي التابع لحكومه الوفاق العقيد طيار محمد قنونو

نُعلن رسمياً بداية معركة #تحرير_المطار.



من داخل مطار طرابلس العالمي

⬇️ pic.twitter.com/OW9abM4sib — Mansoura Haroun (@mansouraharoun) June 3, 2020

Разведку и корректировку огня артиллерии обеспечивали турецкие БЛА.

بعد تحشيدات وتجهيز عناصر الحشد المليشياوي مدعومين بالمرتزقة السوريين كلاب #إردوغان يشُنوا هجوماً علي محور #مطار_طرابلس_الدولي و وحدات القوات المسلحة تخوض اشتباكات معهم في نفس الوقت إقلاع طائرة مسيرة #تركية من قاعدة #معيتيقة الجوية ..#ليبيا_مقبرة_العثمانيين#طرابلس #ليبيا pic.twitter.com/O25m5oZVjl — ابن ليبيا السرتاوي???????????????????????? (@MstrMax11) June 3, 2020

К вечеру 3 июня Международный терминал аэропорта Триполи пал — это спровоцировало коллапс на других участках и всей линии фронта.

Today marks an important milestone in the liberation of the west, #Tripoli Int. airport has been taken back, with that all S. Tripoli is under full control of the state. Ongoing demining efforts,hundrads of civilians celebrate as they return home after being displaced over a year pic.twitter.com/GRvDp9ZxXg — Taher EL-Sonni طاهر السني (@TaherSonni) June 3, 2020

1 yıldır Hafter çetesinin elinde olan Uluslararası Trablus Havaalanı ve çevresinin kontrolü,

Türkiye destekli UMH ordusunun kontrolüne geçti.



Savunma hattı çöken Hafter fareleri doğuya doğru kaçıyor.



Sihalar takipte avlamaya devam ediyor????????????????pic.twitter.com/w6bY6VUkAI — Devlet-i Âliyye©???????? (@mehmetiletisim) June 3, 2020

На видеозаписи из аэропорта хорошо видны автомобили группировок «Ансар аш-Шариа» и «Совет шуры революционеров Бенгази».

GNA forces (Benghazi Shura Revolutionary Council fighters) can be seen in Tripoli International Airport today.

According the the United Nations BRSC is an extremist group formed by Mohammed AlZahawi (Ansar AlSharia) & Wissam Bin Hmaid back in 2014.#Libya #LibyaReview pic.twitter.com/YI47YTlOJB — Libya Review (@LibyaReview) June 3, 2020

على أساس العدو كان يتوعد صباحا بان مطار طرابلس العالمي بنينا رقم ٢ ولم يأتي علينا العصر حتى هرب و ترك المطار محملا بالآليات و العربات في قبضة التريس pic.twitter.com/TQ9fraaHmC — ابراهيم قصودة ???????????????? (@EbrahimGasuda) June 3, 2020

Силы ЛНА и племени Аль-Каният отступили в Каср бин Гашир и Тархуну — по сообщениям ПНС, аэропорт покинуло более 30 автомобилей. При отступлении ЛНА было предписано бросить и сжечь все вооружение и технику, которые не было возможности забрать.

#LNA operation command center gave the orders of retreating and burn everything they can't retreat with as in vehicle's and weapons .#Libya #Tripoli pic.twitter.com/IoCS7FjK5N — Ouais Hasairi (@HasairiOuais) June 3, 2020

#مطار_طرابلس.. العودة إلى الشرعية pic.twitter.com/SA4Y1ZFVXf — Libya Alahrar TV - قناة ليبيا الأحرار (@libyaalahrartv) June 3, 2020

На окраине Каср бин Гашира уже идут бои.

Силы операции «Вулкан гнева» обстреляли позиции ЛНА в Каср бин Гашире — погибли мирные жители.

Южные окраины Триполи

После потери аэропорта и утраты западной линии фронта, в Айн Заре силы ЛНА обратились в бегство, как заявляют в оперативном штабе «Вулкана гнева».

#عاجل|

مراسل الرائد: قوات الجيش الليبي بعملية #بركان_الغضب تسيطر قبل قليل على عدد من تمركزات ميليشيات حفتر في محور #عين_زارة بعد إجبار ميليشيات حفتر على الفرار منها. pic.twitter.com/Ad5gOB8vdC — Almanara Libya (@AlmanaraMedia) June 3, 2020

Трофеи, захваченные в квартале Аль-Гадба:

#عملية_بركان_الغضب: ابطال هيئة السلامة الوطنية ينتشلون 35 قذيفة هاون بمختلف الاحجام شديدة الأنفجار و 5 قذائف مدفعية و 5 رمانة يدوية و 2 راس صاروخ راجمة و 2 مفخخات و مجموعة من الاطلاقات عيار "32/23/14.5 ملم" من داخل منطقة مشروع الهضبة بطرابلس. pic.twitter.com/GIYcKZNaLH — المركز الاعلامي لعملية بركان الغضب (@BurkanLy) June 3, 2020

Занятый лагерь Муаскяр ас-Саварих:

#شاهد قوات حكومة الوفاق من داخل معسكر الصواريخ بالعاصمة طرابلس بعد سيطرته عليه و طرد ميليشيات حفتر الارهابية منه#ليبيا #طرابلس.. pic.twitter.com/NLTv9JIESi — Almanara Libya (@AlmanaraMedia) June 3, 2020

Линия фронта в Айн Заре:

اسأل الله العلي القدير ان يعود كل مهجر الي بيته وان يعوضه الله خيراً وان يجعل صبرنا خيراً

اهالي #عين_زارة ادعو الله ان تكون العودة قريبة ويعود #القرقني و #الكحيلي و #مثلت_الكهرباء و #سيدي_فطرة و #خلة_النور و #الابيار و #الاستراحة_الحمراء و #وادي_الربيع

اللهم آمين يارب pic.twitter.com/Fzsqv4Jgop — Ahlam (@Ahlam8_2017) June 3, 2020

Турецкая сторона начала доставку гуманитарной помощи местным беженцам, которые возвращаются в разрушенные дома.

Тархуна

На направлении Гарабулли (Кастельверде) стороны обменялись огнем в районе населенных пунктов Ар-Раваджих, Аль-Кавиа, Аш-Шрейдат, Аль-Хаватим.

قوة الدعم والاقتحام #لواء_المحجوب تقدمت اليوم في محور #الشريدات لتخفيف الضغط علي اقتحام #مطار_طرابلس_العالمي و #قصر_بن_غشير



ولله الحمد نجحت الخطه وسيطرت قواتنا علي علي اكثر من نقطه جديده...

الله اكبر ولله الحمد#قوه_الدعم_والاقتحام_لواء_المحجوب pic.twitter.com/qrxsoAmZok — سلطـــــــان ★ (@libyano_90) June 3, 2020

Сторонники ПНС утверждают, что силы ЛНА начали покидать свои позиции на западном въезде в Тархуну, однако подтверждений этому нет.

Military sources: Warlord Haftar’s armed groups have started retreating to Fam Molga, the western gate of Tarhuna city pic.twitter.com/3szN6mqi1A — The Libya Observer (@Lyobserver) June 3, 2020

Продвижение сил «Вулкана гнева» и потери территории ЛНА спровоцировали бегство мирного населения из зоны соприкосновения — на въезде в Бани Валид образовалась пробка.

#الان

بوابة دينار #بني_وليد نزوح بالجملة لعائلات اتباع حفتر من القصر و الطويشة و السايح و سوق السبت و سوق الخميس و السبيعة pic.twitter.com/zPoUv4DvAv — Ibrahiم ???????? (@ibra_abushahma) June 4, 2020

Сирийские наемники и помощь Турции

В аэропорт Мисураты прибыл очередной борт Lockheed C-130E Hercules из Стамбула.

В порт Мисураты прибыло грузовое судно Турции с танками М60 на борту.

The arrival of a Turkish transport ship accompanied by military frigates to the #Libya port of Misrata with M60 tanks on board, in support of the #GNA forces



Why are vessels coming from #Turkey not being targeted when they are close to Benghazi? pic.twitter.com/81X06nqc8X — SMM Libya (@smmlibya) June 3, 2020

Политика

3 июня ознаменовалось чередой встреч и консультаций по Ливии.

В Москву на переговоры в МИД прибыла делегация Президентского совета ПНС Ливии в лице вице-премьера Ахмеда Майтыга и министра иностранных дел Мухаммада Тахира Сиялы. Делегация ПНС заявила, что невозможно говорить о политическом решении кризиса до тех пор, пока Хафтар не отступит на свои прежние позиции.

Заместитель главы МИД России Михаил Богданов обсудил Ливию с послом Египта в России. Кроме того, в ходе встречи представителей ПНС с главой МИД РФ Сергеем Лавровым была поднята тема похищенных в Триполи российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана. Двое россиян уже более года остаются в плену, их удерживают на территории частной тюрьмы Митига.

Главнокомандующий ЛНА Халифа Хафтар прибыл с рабочим визитом в Египет. В ходе встречи с властями Египта командующий ЛНА заявил, что не намерен вести мирные переговоры с представителями ПНС до тех пор, пока из Ливии не будут выведены турецкие интервенты.

Глава ПНС Файез Саррадж прибыл с рабочим визитом в Анкару для встречи с президентом Турции Реджепом Тайипиом Эрдоганом.

Главы МИД Франции и Италии Жан-Ив Ле Дриан и Луиджи Ди Майо в ходе встречи в Риме обсудили текущую ситуацию в Ливии.

Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Алжира Абдуль Маджин Табун провели телефонные переговоры, обсудив ситуацию в Ливии. Одновременно было объявлено о возобновлении ливийской объединенной военной комиссии в формате «5+5» под председательством ООН.

Высший совет шейхов и старейшин Ливии признал движение «Братья-мусульмане»1 (запрещено в РФ) террористической организацией и призвал население бороться с ними.

شاهد | المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان #ليبيا يصف حركة #الإخوان بـ "الإرهابية" ويدعو لمحاربتها pic.twitter.com/WEl8BQJG1P — ا لـ حـ ـد ث (@AlHadath) June 3, 2020

1 Организация запрещена на территории РФ.