Ищенко объяснил, почему США добиваются включения РФ в «Большую семерку»

Москва, 4 июня. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп предложил расширить «Большую семерку», в том числе за счет России, но не для того, чтобы сблизиться с Москвой, заявил обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко.

По его словам, американский лидер пошел на это, чтобы посеять рознь и недоверие среди потенциальных оппонентов Вашингтона. Как пишет издание «Украина.ру», США ведут «холодную» экономическую войну, так как не могут воевать как во времена Первой или Второй мировых войн.

Ищенко уточнил, что США нужно, чтобы их потенциальные соперники ссорились между собой.

«США надо постоять в стороне, а потом на заключительном этапе прийти и продиктовать свои условия выдохшемуся в этой войне противнику. Поэтому они и пытаются все время выйти за рамки действующей мировой системы», — объяснил эксперт.

Напомним, что президент США Дональд Трамп во время телефонных переговоров с главой российского государства Владимиром Путиным сообщил о желании пригласить на грядущий саммит G7 лидеров России, Индии, Австралии и Южной Кореи.

Ранее пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко заявила, что если Россия получит приглашение на саммит G7 даже в качестве гостя, то для Москвы это станет подтверждением верности ее политики.

Представитель украинского МИД уточнила, что планы президента США «упростят задачу дипломатии РФ в ее попытках добиться восстановления статуса полноправного участника Группы и ослабления международной санкционной политики».