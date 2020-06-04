Романовский: Жесткая позиция МИД РФ поможет освободить российских социологов

Сергей Лавров встретился в Москве с делегатами ливийского Правительства национального согласия (ПНС). На фоне развернувшихся в прессе и соцсетях дискуссий о роли России в ливийском конфликте сама встреча руководства МИД с триполитанскими функционерами кажется читателю сугубой формальностью. Публика, как правило, не интересуется содержанием официального резюме о результатах подобных саммитов; итоговые формулировки зачастую слишком расплывчаты. Интерпретации заявлений сотрудников МИД, в свою очередь, генерируют желанный многими оппозиционерами повод для критики и обвинения российских дипломатов в безволии и склонности к увиливанию от прямых путей решения внешнеполитических проблем.

Представители ливийской делегации: глава МИД ПНС Мухаммед Сияла и вице-премьер ПНС Ахмед Майтыг встречаются с Сергеем Лавровым не впервые. Год назад, 20 мая 2019 года, в рамках рабочего визита вышеперечисленные делегаты от ПНС обсуждали с руководством МИД России проблемы и перспективы урегулирования ливийского кризиса. Результаты этой встречи, судя по последовавшей за ней эскалацией боевых действий, никак не приблизили Триполи к дальнейшему содержательному диалогу с Москвой. Более того, первоочередной преградой на пути нормализации отношений стало отвратительное как с юридической, так и с дипломатической точки зрения водворение в местную тюрьму работавших в Ливии российских социологов, безосновательно подозреваемых ПНС во вмешательстве в выборы и шпионаже.

Схваченные ливийским МВД в мае прошлого года Максим Шугалей и Самер Суэйфан по-прежнему находятся в частной тюрьме Митига, контролируемой боевиками группировки RADA. Последняя, будучи официальным силовым подразделением МВД ПНС, фактически неподконтрольна силовым ведомствам правительства, сформированного некогда в Триполи с подачи ООН. Весомым подтверждением этому факту служит официальное отрицание ПНС собственной причастности к удерживанию российских ученых в заключении. Исходя из перечисленных данных, трудно представить методы построения содержательного диалога между министерствами иностранных дел России и Ливии. ПНС, согласно заявлениям и публикациям в СМИ, законности и однозначности предпочитает угрозы, ретуширование повестки и даже шантаж.

Намеренно преувеличиваемая триполитанскими журналистами идиотская «шпионская» подоплека работы социологов способна раздражать, полагаю, даже терпеливого господина Лаврова. Надеюсь, что редакция позволит мне в будущем применять к авторам этих антироссийских публикаций знаменитое словосочетание, приписываемое устам уважаемого Сергея Викторовича.

Стоит отдать должное Сергею Лаврову — в рамках вчерашнего саммита, согласно официальному заявлению пресс-службы российского МИД, коэффициент жесткости риторики российской стороны по сравнению с прошлым годом возрос изрядно.

Состоявшийся диалог с делегацией ПНС, судя по всему, имел сходство с воспитательной беседой. Хотя Сергей Лавров и подтвердил готовность российских экономоператоров возобновить сотрудничество с Ливией после стабилизации военно-политической обстановки, но сразу же подчеркнул, что первоочередной мерой для нормализации российско-ливийских отношений должно стать освобождение российских социологов. В этом и заключается позиция Москвы.

Подобное заявление министра иностранных дел, даже будучи сформулировано дипломатическим языком, заставляет меня иначе, нежели раньше, взглянуть на перспективы развития функционала российской «жесткости». Посмотреть, какие меры теперь будут приняты членами Правительства национального согласия. И не вынудят ли дальнейшие отказы ПНС от скорейшего освобождения российских ученых российскую сторону к смене собеседника... Надеюсь, в Триполи понимают, что Сергей Лавров вполне способен сагитировать к следующим раундам диалога с ливийскими МИД и МВД своего тезку — Сергея Шойгу. Удаленно желаю ПНС благоразумия и правильного вектора скорости освобождения из-под стражи Максима и Самера.