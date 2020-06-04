SpaceX успешно вывела на орбиту 60 спутников с помощью ракеты Falcon 9

Москва, 4 июня. Ракета-носитель Falcon 9 успешно вывела на околоземную орбиту 60 новых спутников, необходимых для развертывания всемирной интернет-сети Starlink. Об этом сообщает частная космическая компания SpaceX.

Таким образом, разработчик вывел на орбиту уже 480 космических аппаратов, став крупнейшим спутниковым оператором в мире. С мая 2019 года компания американского предпринимателя и инженера Илона Маска совершила восемь запусков.

Тяжелая двухступенчатая Falcon 9 была запущена в среду, 3 июня, с космодрома NASA во Флориде. Спустя 15 минут после старта группа спутников Starlink отделилась от второй ступени и вышла на эллиптическую орбиту.

Первая ступень ракеты, использованная уже в пятый раз, успешно приземлилась на плавучей платформе Just Read the Instructions в Атлантическом океане.

SpaceX планирует расширить свою орбитальную группировку спутников Starlink до 12 тысяч единиц, чтобы обеспечить широкополосный Интернет в любой точке Земли. В текущем году компания рассчитывает покрыть всю территорию Северной Америки, а уже в следующем году – охватить всю планету. Для этого необходимо инвестировать в проект около десяти миллиардов долларов.

По оценке Илона Маска, достижение минимального покрытия потребует еще шесть запусков с 60 спутниками.