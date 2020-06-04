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РФ создала базовую группировку спутников предупреждения о ракетном нападении

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РФ создала базовую группировку спутников предупреждения о ракетном нападении

Москва, 4 июня. Россия создала базовый космический сегмент системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН). Об этом сообщили в оборонно-промышленном комплексе РФ.

Он состоит из четырех спутников типа «Тундра» и позволяет непрерывно мониторить территорию США на предмет запусков баллистических ракет. По полученным данным, разработка полностью выполняет свою задачу в полном объеме.

22 мая произошел запуск с космодрома «Плесецк» четвертого космического аппарата типа «Тундра». Таким образом, единая космическая система (ЕКС) «Купол» доведена до минимального штатного состава.

«[Она] позволяет отслеживать любые пуски баллистических ракет и ракет космического назначения с территории Соединенных Штатов. Аппараты выполняют задачу в полном объеме на рабочих орбитах», — сообщили в оборонно-промышленном комплексе.

Спутники «Тундра» оборудованы новейшими инфракрасными приборами наблюдения, которые позволяют с высокой точностью фиксировать запуски ракет. Кроме того, аппараты «способны отслеживать траектории полета баллистических ракет и в автоматическом режиме прогнозировать зоны падения их боевых блоков». Отмечается, что четыре «Тундры» вращаются вокруг Земли по высокоэллиптическим орбитам на высоте более 35 тысяч километров. 

РФ создала базовую группировку спутников предупреждения о ракетном нападении

Ранее сообщалось, что американский портал We Are The Mighty восхитился мощью российской межконтинентальной баллистической ракеты морского базирования Р-30 «Булава». Автор статьи убежден, что «Булава» на данный момент представляет собой одно из самых впечатляющих вооружений в мире. Он запугивает читателя, уточняя, что ракета при необходимости способна уничтожить целые города в США.

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Источник: ТАСС
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