РФ создала базовую группировку спутников предупреждения о ракетном нападении

Москва, 4 июня. Россия создала базовый космический сегмент системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН). Об этом сообщили в оборонно-промышленном комплексе РФ.

Он состоит из четырех спутников типа «Тундра» и позволяет непрерывно мониторить территорию США на предмет запусков баллистических ракет. По полученным данным, разработка полностью выполняет свою задачу в полном объеме.

22 мая произошел запуск с космодрома «Плесецк» четвертого космического аппарата типа «Тундра». Таким образом, единая космическая система (ЕКС) «Купол» доведена до минимального штатного состава.

«[Она] позволяет отслеживать любые пуски баллистических ракет и ракет космического назначения с территории Соединенных Штатов. Аппараты выполняют задачу в полном объеме на рабочих орбитах», — сообщили в оборонно-промышленном комплексе.

Спутники «Тундра» оборудованы новейшими инфракрасными приборами наблюдения, которые позволяют с высокой точностью фиксировать запуски ракет. Кроме того, аппараты «способны отслеживать траектории полета баллистических ракет и в автоматическом режиме прогнозировать зоны падения их боевых блоков». Отмечается, что четыре «Тундры» вращаются вокруг Земли по высокоэллиптическим орбитам на высоте более 35 тысяч километров.

Ранее сообщалось, что американский портал We Are The Mighty восхитился мощью российской межконтинентальной баллистической ракеты морского базирования Р-30 «Булава». Автор статьи убежден, что «Булава» на данный момент представляет собой одно из самых впечатляющих вооружений в мире. Он запугивает читателя, уточняя, что ракета при необходимости способна уничтожить целые города в США.