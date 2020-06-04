Альгис Микульскис: Зачем делегация ПНС Ливии прилетела в Москву?

Эмиссары Файеза Сарраджа в России. С чем пожаловали?

«Заместитель премьер-министра Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Ахмед Майтиг прибыл 3 июня в Москву для переговоров с официальными лицами России, призванными остановить вооруженный конфликт в североафриканской стране». (с) ИА «Аль-Арабия»

Сухие строчки информационного сообщения… Оно было бы обычным и заслуживающим внимания исключительно специалистов по арабскому миру, если бы за ним не горели девять лет войны, смертей и разрушений. Если бы именно в тот момент, когда вы читаете эти строчки, на линии соприкосновения сил ПНС и Ливийской национальной армии не гремели пулеметные очереди, а турецкие БПЛА не утюжили бы позиции бойцов Халифы Хафтара… Да-да! Именно турецкие. И именно позиции сил, за которыми стоит законный и признанный всем миром парламент Ливии, ее Палата представителей, вынужденно заседающая в Тобруке, а не в Триполи. Почему в Тобруке? А потому, что столица Ливии оккупирована остатками тех, кого Хафтар выбил из Бенгази в еще 2017-м и имена которых запрещены на территории России…

Однако это все «поэзия». А «проза» в том, что люди из Триполи прибыли искать мира не в Анкару, а именно в Москву, и я, не «растекаясь мыслью по древу», озвучу одно соображение, касательное этого факта: мира захотели, ребята? Серьезно?

То есть наши соотечественники Максим Шугалей и Самер Суэйфан уже год, без суда и следствия, находятся в руках вашего приятеля Абд аль-Рауфа Карры…

Вы не понимаете, чем отличается «личный зиндан» террориста от «субъекта государственной пенитенциарной системы»…

Вы не в состоянии «прижать к ногтю» этого басмача и посадить его на место Максима и Самера…

Вы не способны оперировать понятием международного права…

И при этом вы приехали в Россию за помощью в прекращении кровопролития???

Вот как тут не вспомнить бессмертные строки романа Марио Пьюзо: «Ты пришел и говоришь: мне нужна справедливость. Но ты просишь без уважения…»

Что же касается переговоров… Глава МИД РФ Сергей Лавров прямо сказал вам, триполитанским «искателям мира», о том, что без возвращения наших граждан никакой серьезный разговор невозможен, а шантаж — не та модель поведения, которую можно применять в общении с мировой державой. Так что мяч на вашей стороне поля, и от того, как вы им распорядитесь, зависит, превратится ли диалог Россия — Ливия в монолог одной России. В конце которого на вас будет поставлена точка.