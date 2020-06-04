В Киеве заявили о неприемлемых условиях по новым кредитам МВФ

Киев, 4 июня. Руководитель фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что условия, которые выдвигает Украине Международный валютный фонд для получения новых займов, являются крайне сложными.

По его словам, они неприемлемы по многим параметрам. Как пишет издание «Страна.ua», первый транш по программе stand-by ожидается уже на следующей неделе. Далее у Украины есть новая программа сотрудничества с МВФ. Она содержит меморандум, в котором, по мнению политика, многие вещи не будут понятны гражданам.

«Многие вещи изложены так, что, скорее всего, не будут восприняты ни украинским обществом, ни парламентом», — сказал депутат.

Как считает Арахамия, нужно вести жесткие переговоры, которые могут оказаться безуспешными.

Напомним, Международный валютный фонд и Украина сумели выработать предварительное соглашение о кредите стенд-бай размером пять миллиардов долларов сроком на полтора года.

Ранее Всемирный банк приветствовал принятие Верховной радой Украины закона об открытии рынка земли, призвав при этом принять еще дополнительные законы. Речь идет о законах, которые должны облегчить доступ к кадастровым данным, улучшить управление земельными ресурсами, ускорить процедуру передачи земель и урегулировать продажу земель, которая принадлежит государству. Рада фактически обзавелась новой коалицией, пополнила состав правительства, уступила часть суверенитета в пользу МВФ и дала «зеленый свет» рынку земель сельскохозяйственного назначения.

Согласно закону, до 2024 года землю на Украине смогут приобретать только физические лица, а уже с 2024 и юридические. Устанавливаются ограничения на количество земли, которое можно приобрести в одни руки. Пока что лицам без гражданства и иностранцам запрещено приобретать землю и долю в компаниях, которые приобрели ее. Однако этот вопрос Зеленский обещает вынести на референдум.