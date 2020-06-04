Линчевание негров в США и проблемы социального неравенства обсудят в медиацентре «Патриот»

Санкт-Петербург, 4 июня. В четверг, 4 июня, в 14.00, Федеральное агентство новостей (ФАН) и Медиагруппа «Патриот» проведут онлайн-эфир на тему «Полицейское насилие и погромы в США. Линчуют ли в Америке негров?».

Ежегодно от рук полицейских в США погибает около тысячи человек. Жестокость американской полиции по отношению к чернокожим гражданам вызывает большой общественный резонанс, массовые акции, бунты и беспорядки. Поводом для массовых акций и погромов на этот раз стала чудовищная смерть Джорджа Флойда. Белый полицейский Дерек Шовин прижал мужчине шею коленом и не реагировал на просьбу афроамериканца дать ему возможность дышать. Флойд скончался в больнице от асфиксии, не приходя в сознание. Стоит отметить, что камеры видеонаблюдения показали, что Джордж Флойд не оказывал сопротивление полицейским.

Прогрессивная общественность обратилась ко всем правозащитным силам мира и добра, таким как Human Rights Watch, CNN и Дуня Миятович. Человечество по всему миру требует остановить зверскую полицейскую машину, которая уничтожает в США робкие ростки демократии и прогресса, попирает основы прав меньшинств, третирует так и не родившуюся демократию.

В рамках нашего эфира мы обсудим, как защитить права и свободы американцев. Есть ли в США расовая дискриминация? Насколько адекватно на акции протеста реагируют силовые ведомства? Почему полицейский беспредел стал нормой для Соединенных Штатов? Адекватно ли реагирует Дональд Трамп на акции протеста? Нужна ли американским властям помощь России в наведении законного порядка? Ждет ли американцев новая волна пандемии коронавируса из-за акций протеста?

На эти и многие другие вопросы в рамках нашего эфира ответят специалисты — социологи, экономисты, журналисты, чиновники и политики.

Вы можете задать свой вопрос в комментариях к этому анонсу на сайте ФАН или в комментариях к трансляции.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Медиагруппа «Патриот» и Федеральное агентство новостей (ФАН) приглашают к онлайн-участию в пресс-конференциях журналистов всех СМИ, вне зависимости от политических пристрастий.

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